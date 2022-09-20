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「我可以-運動義賣會」東港高中登場　找回樂智長輩生活樂趣

▲安泰醫院在東港國高中舉辦樂智運動會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲安泰醫院在東港國高中舉辦樂智運動會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「我可以-運動義賣會」日前在東港鎮東港高中羽球場舉辦，現場擺設失智長者這一年來親手製作的手工香皂、防蚊磚等產品，鼓勵長者走出家中與人群互動，活出健康人生。

▲安泰醫院在東港國高中舉辦樂智運動會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲安泰醫院在東港國高中舉辦樂智運動會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

義賣會中的「樂齡運動會」，項目有剝花生殼、定點投球、翻牌記憶等比賽，除具備趣味性，也能讓長輩充份參與。

▲安泰醫院在東港國高中舉辦樂智運動會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲安泰醫院在東港國高中舉辦樂智運動會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

會場也設有安泰醫院聯名宣導活動，邀請民眾一起響應2022年病安週活動「把握關鍵 剷除風險」及推廣「青少年親善照護服務」，強化孕產婦、嬰幼兒及青少年等族群的醫療照護品質、落實預防保健，希望透過有趣的小遊戲，民眾能夠更了解相關的健康資訊。

▲安泰醫院在東港國高中舉辦樂智運動會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲安泰醫院在東港國高中舉辦樂智運動會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

除此之外，義賣後的收入，將運用於樂智據點和長者們的戶外活動，讓活動內容能夠更加豐富，藉此肯定長者自身的能力。

參加活動的家屬表示，「感謝安泰醫院舉辦如此有意義的活動，讓家裡的媽媽能出門與老朋友一起同樂，參加比賽，有種回憶童年參加學校運動會的感覺，現場義賣的東西非常多樣化，看到媽媽的作品如此令人驚艷真的很開心，透過安泰醫院舉辦的活動，讓我更了解媽媽在據點的生活」

安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，東港安泰醫院失智共照中心團隊從2018年開始創立的「東港次區失智共照中心」，一路努力到今年度升級為「屏中區旗艦型失智共照中心」，這其中的努力與成果令人欣慰，未來將投入更多資源，更全面化的運用在長者的照護，提升服務的品質，為屏東長照貢獻更多心力，使更多長者得到適當的照顧，讓長者們活得健康快樂又有尊嚴。

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東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉失智義賣

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