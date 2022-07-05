投89線破損危險路段改善工程　南投縣政府拚7／20前完工

▲南投縣長林明溱再度踏勘投89線崩坍地點。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

雨季防汛期報到，仁愛鄉翠華、力行、發祥三村6大部落生活農作聯外交通所賴的投89線（原力行產業道路），道路品質再度面臨嚴苛挑戰；南投縣長林明溱日前再度現地踏勘，除督促破損危險路段路面改善工程加速完成，也特別以指標14.3K坍方點為例，強調縣府將以貨櫃擋土牆等強化工法持續整治，務求控制大型坍方點崩塌擴大進而徹底減災。

林明溱於1日率縣府工務處長陳錫梧，會同仁愛鄉代理鄉長張子孝、縣議員廖文賢，從投89線、台14甲線路口的指標53K處，沿發祥、力行、翠華一路往指標0K的華崗，踏勘投89線指標50K+620到52K+994、總長1335.6公尺的路面改善第5工區封路施工準備，及指標30.7K大坍方等多項緊急復建工程，並特別關心5月豪雨造成指標16.8K處邊坡大坍塌災情。

林明溱指出，縣府從去年底開始動支8200多萬元經費，分5個工區持續辦理封路施作投89線破損路面及危路段改善工程，現已完成4個工區、長5.4公里路面，重鋪近4萬952平方米、厚20公分鋼性混凝土路面；第5工區也將從6日起封路趕工，估計在7月20日前完成，未來還會依地方居民需求，辦理混凝土路面加鋪瀝青等後續工程，讓行車更安全。

林明溱說明，投89線除舊有12.5K、14.3K、15.8K、18.7K、22.5K、32.5K、37K、49K等8處大坍方路段，今年再新增30.7K及16.8K兩處坍方點；年初成災的30.7K處已先行動支1500餘萬元搶修，並再向中央提報爭取2730萬元的上邊坡災害復建工程補助，同時採邊坡整治、既有道路修復或新建明隧道及橋梁等三復建方案辦理評估，最新的16.8K坍方點因邊坡尚未穩定，會優先維持交通、遇土石崩落阻路會立即清除，爾後再周延規劃徹底復建的方案。

林明溱表示，指標14.3K的大坍方在最近追加2000萬元設置貨櫃擋土牆後，已有效發揮整治及減災效果，縣府將持續努力、逐步找出解決各坍方路段的復建之道並施工改善，以確保3村6大部落、數千居民回家及外運夏季蔬果收成的交通安全。