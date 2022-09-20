又見機王！iPhone14「詭綠一片」變鬼片現場　她傻：不敢搶第1批了

▲原PO剛拿到iPhone14，發現前鏡頭「詭異綠一片」。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

「真的不敢再搶第一批了！」一名果粉妹討拍直呼，上週日（18日）衝去拿iPhone14新機，測試功能都正常，怎料熱騰騰拿不到一天，晚上再打開前鏡頭時，畫面卻呈現陰森螢光綠色，「根本可以直接拍鬼片吧！」文章引發關注，其他果粉也看傻回應，「永遠記得不要搶第一批，問題最多」。

一名女網友在Dcard表示，18日一早就去拿iPhone 14，早上測試功能時都很正常，豈料晚上再開啟自拍鏡頭時，螢幕卻呈現一片詭異的螢光綠色，「我才拿到手15小時欸，而且綠色的看起來超可怕，根本可以直接拍鬼片吧！」

原PO打開設定檢查與瘋狂爬文，無奈就是找不到解決辦法，「真的完全沒去動相機的設定啊...超奇怪，上網找也都找不太到類似問題」，讓她越想越崩潰。

▲原PO哀號拿到機王。（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，一票網友也看傻眼直呼「有強制重開機試過了嗎」、「直接退貨去」、「這支手機可以直接用來拍恐怖片耶，完全不用另外調色 」、「永遠記得不要搶第一批，問題最多」、「會不會是開到顏色濾鏡？之前家人也有相同問題，照片拍起來都是綠色」。

事後原PO回應，重開機兩次，前鏡頭依舊呈現螢光綠狀況，「第一次搶第一批就拿到機王...真的不敢再搶第一批了」，所幸原PO已聯絡門市可換貨。