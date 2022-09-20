iPhone 14 Pro買氣旺！郭明錤預判Q4報喜：鴻海訂單上調10%

▲iPhone 14 Pro熱賣。（圖／記者許宥孺攝）



記者崔子柔／綜合報導

iPhone 14系列自16日開賣後，掀起搶購熱潮，天風國際證券分析師郭明錤表示，根據最新供應鏈調查，蘋果公司已要求鴻海將iPhone 14生產線切換成iPhone 14 Pro機款，出貨量上調約10%。

郭明錤昨（19）日在推特發文表示，他最新的調查指出，市場對iPhone 14 Pro 的需求強勁，蘋果公司已要求鴻海將iPhone 14的產線轉為iPhone 14 Pro系列機型，此舉將有助於蘋果改善今年第四季度的產品組合和平均單價表現。

郭明錤提到，從鴻海產線轉化率來看，iPhone 14 Pro 第四季出貨量上調約10%，目前只有三星顯示器等少數零組件供應鏈的訂單變化，反映出鴻海的產線轉換，他預期在未來幾週，大多數供應鏈廠商也會收到調升iPhone 14 Pro需求的訂單。