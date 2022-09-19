iPhone14「倒貼400元」才賣掉！陸黃牛：敢留過夜「就等著虧本」

▲中國大陸iPhone開賣。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

iPhone 14上周16日正式開賣，但中國大陸的買氣似乎較過往新機發表冷靜，許多黃牛加價收來的新機都還沒賣完，甚至還有人得要「倒貼」才能把貨出掉。

根據《錢江晚報》報導，杭州西湖蘋果店的黃牛透露，他16日加價1800元人民幣（約8000元新台幣）收的iPhone 14 Pro Max，17日只加價600元（約2600元新台幣）就賣出去了，賣出去6、7支手機，都沒有把坑填起來。

還有黃牛說，17日的行情更差，iPhone 14虧100元（約400元新台幣）「倒貼」出，iPhone 14 Pro加價300元，1T的金色、白色iPhone 14 Pro Max加價500元，黑色和暗紫色加價600元。

更有黃牛指出，前幾年一支手機能賺6千元（約2.6萬元新台幣），現在誰敢留過夜，就等著虧本！

也有黃牛抱怨，電商平台放貨太多，才壓縮了溢價的空間。分析則認為，今年正式發售之前，黃牛價格炒得虛高，但市場上賣手機的多，買手機的少，且官方貨源充足，有人發現在官網預訂的22號到貨的手機，已經提前發貨。

據財聯社報導，Counterpoint副總監Ethan Qi認為，今年iPhone 14較同期發布時間、上市時間提前，但整體銷量應該是達不到iPhone13系列發布同期的銷量水平，會出現同比下滑，但從營收的角度會因為更多來自Pro的貢獻反而收穫增長。

IDC分析師郭天翔也在接受《每日經濟新聞》訪問時說，這次華為Mate50系列熱度很高，預訂也很火爆。華為品牌在高端市場的品牌拉力還是很強，很多高端用戶也是比較認可的，尤其是之前2代的Mate用戶也差不多到了換機週期了，所以肯定會對蘋果在高端市場的優勢地位發起一定衝擊。