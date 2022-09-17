獨／iPhone14秒殺！通訊行爆搶貨　店家「有錢買不到」：比官網貴

▲ iPhone14開賣（三創） 。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳奕靖／高雄報導

蘋果公司新機在16日在台灣開賣，如同預期的果然一上市就造成搶購，市面上的iPhone14 Pro系列幾近秒殺，而記者實際走訪手機行，業者說現在要調貨的話，喊價一台的價格飆漲3000元，有錢還不一定買得到！

蘋果公司在16日開賣4款新手機，分別是iPhone14、14Plus、14Pro跟14Pro max，才一開賣，各大手機通路幾乎是沒有貨，像是國內經銷商STUDIO A在16日早上八點準時官網開賣，而記者準時上線，不到1分鐘，頁面就已經出現缺貨的字樣，秒殺速度令人驚嘆。

▲ iPhone14開賣。（圖／記者黃克翔攝）

記者也走訪台南MITSUI OUTLET PARK裡頭的i Store，更是在門口貼出公告，直接告訴消費者4款新手機庫存的情況，除了iPhone14、14Plus還有貨之外，全部都是「完售」，其實這樣的情況也發生在手機通訊行，記者也來到高雄和天通訊當中來詢問，老闆許傢銓說14Pro跟14Pro max在市場上根本就是找不到貨了。

他舉例在高雄通訊行的共同群組當中，要徵一台14Pro 256G，已經花了兩天都還沒有消息，他也坦言要跟同行調貨，現在的價格平均都落在3000元到4500元，「就是官網價再加上去，因為下一批的預購大概是到11月才會到貨，很有可能是說第三批是到明年，而現在只要是Pro系列都漲了，沒有受到影響的是iPhone14跟14Plus」。

▲ iPhone14開賣。（圖／記者黃克翔攝）