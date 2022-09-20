男友忘掛電話！和哥們「狂意淫正妹同學」　她怒反擊：跑我樓下哭

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前和男友講電話到一半，突然有朋友用電腦打給對方，於是兩人匆匆結束對話，由於男友並未掛斷，她便好奇聽了一下；沒想到，對話內容全是意淫班上女生，字眼更是不堪入耳，氣得她直接在電話裡大喊分手。

女網友在Dcard怒道，「昨天講電話講到一半，他的一個朋友用電腦打給他，我們雖然說再見，但他匆忙間沒有掛斷電話，我就好奇想說聽一下他們在聊什麼，因為那位朋友我也認識，也是我平常會請飲料的對象。」

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怎料，她竟聽到極度噁心的對話內容，「主要就在意淫他班上的女生們，都是有男友的對象。一下說看那張嘴，一看就很會吸，想給她吸吸看；又說另一個破麻臉；再說另一個女生奶子欠揉等等。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／網友茉莉提供）

過程中，哥們嘴砲拋問，「那你女友咧？」結果男友竟回，「等找到奶子更大的再把她換掉啊！反正對我很好就先放著，單純是很單純啦，但有時就是想X騷妹。」

這番話讓她瞬間心死，不禁怒道「當下聽了真的全身發抖，在電話裡跟他大叫我要分手。現在他跑來我家樓下哭，說我不見面他就不走，我跟爺爺奶奶同住，真的很怕老人家擔心，但我好不想再見到這種噁人的臉，可以就這樣不理他嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「哪來的臉再跑來樓下哭」、「真的辣雞」、「好噁心...真的有這種人喔」、「早點看清這種人也好，言語充滿輕視和不珍惜，實在是無法連結這個人有什麼擔當，放生他吧」、「噁到吐，拜託斷乾淨，妳值得更好的」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

事後，原po也透露，「我已經明確跟他講要分手，但他現在在巷口，一直打給我朋友們，求她們說服我跟他見面」、「我表哥剛剛騎車到超商對面去看，遠看渣男跟朋友講電話有說有笑，等他走過去後馬上變成一副哭喪臉，說拜託讓我跟他見面、他會改之類的屁話！」

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