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騎過坑洞大力震一下　「觸發iPhone 14車禍偵測」10秒後他傻了

▲iPhone 14系列新增車禍偵測和衛星SOS緊急服務安全功能。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 14系列新增車禍偵測和衛星SOS緊急服務安全功能。（圖／蘋果官網）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《iPhone 14「車禍偵測」可救命！　網憂：摔到是否被誤判車禍》，沒想到14系列開賣沒幾天，有男網友就真的觸發這個功能，但卻是一場烏龍！他表示，當時他以約時速70的速度在路上騎車，騎過一個坑洞時，感受到很大力的撞擊，意外觸發iPhone 14的車禍偵測，話題瞬間引發討論。

這位男網友貼出「偵測到車禍」的截圖畫面，「小弟我騎車在路上，時速約70，騎到一個坑洞（可以感受到很大力的撞擊）就誤觸了」，並透露他買的是iPhone 14 Pro。至於接下來發生什麼事，原PO也曝光後續，「手機在偵測到後，會馬上聯絡你的緊急連絡人」，因為過了大約10秒，媽媽就打來問他「你出車禍？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO意外觸發車禍偵測功能。（圖／翻攝自Dcard）

另外，因為截圖顯示，手機有撥打112緊急服務電話，原PO則納悶，「會幫你打去112？不知道這是什麼，他說的話我也沒聽清楚就掛了，有人知道嗎？」但沒想到只是過個坑洞就觸發，這讓他直呼，「是不是代表其實感測器太敏感了？」

貼文一出，底下就有不少人傻眼、「台灣馬路被蘋果認證（？」、「莫名就diss了台灣路況」、「我剛剛騎車遇到紅燈停下來就觸發了，差點撥出去」、「看來我騎車要小心了，不然可能會常觸發」、「那我完蛋，一堆坑坑巴巴的路……會不會手機一天到晚撥給我媽？」

其中，還有網友表示，「笑死，Joeman拍片撞來撞去、觸發不了的，一個坑洞就觸發。看來之後這個功能會因應台灣路況再更新」、「看Joeman測那麼久都沒有，結果竟然被你觸發」、「Joeman該再測一次了吧？」話題還釣出Joeman本人留言，「蘋果認證的車禍級路面。」

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