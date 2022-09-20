母女搭台鐵整路喧譁...還脫鞋「剪腳指甲」！網噁：想像噴飛畫面

▲台鐵上出現沒公德心母女，光腳靠前座、車上剪腳趾甲。（圖／翻攝自Dcard，照片經變色處理）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

搭乘大眾交通工具最怕碰上沒公德心的乘客！近日即有一名網友表示，在搭乘台鐵時遇到一對「奇怪母女」，不但整路喧譁吵鬧不說，女兒還狂踢前座椅子，媽媽不阻止，甚至當場幫女兒「剪腳趾甲」，離譜行徑令網友看了直搖頭。

一名女網友在Dcard以「台鐵奇怪母女」為題發文，表示第一次搭乘台鐵EMU3000型電聯車，覺得車子很讚，值得大家搭乘，不過在回程時卻碰到「奇葩家庭」，小孩整路喧譁吵鬧，一旁的媽媽則不停大聲打哈欠喊累，完全不在乎吵到乘客。

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▲媽媽甚至光腳靠前座、女兒踢其他乘客椅背。（圖／翻攝自Dcard，照片經變色處理）

後來媽媽竟脫掉鞋子「光腳靠著前座」，途中女兒也不斷踢前座的椅子，惹人測目但也沒要改善之意。原PO表示，這還不是最扯的，這位媽媽竟拿起指甲剪，開始在列車上「幫女兒剪腳趾甲」，誇張行徑讓原PO直呼，「有沒有搞錯？真的是素質堪憂」。

網友看了紛紛爆氣，「太沒水準了吧」、「超噁心」、「當火車上是自己家嗎...？」、「直接訊息列車長處理」、「現在很多家長帶小孩搭火車或高鐵素質都很堪憂」、「我也曾在公車上看過阿婆剪指甲」、「我在想像腳指甲噴飛的畫面」、「之前坐靠窗後面坐一個阿伯把腳放在椅子跟窗戶中間 ，轉過去還嚇到，他腳指甲超黑，我快吐」。

也有人提醒，遇到類似情況可傳簡訊或撥電話至0921765125向台鐵反映，「直接傳簡訊過去，馬上就有人來處理了！ 」