預售iPhone14兩月捲款跑了　「跑路公告」瘋傳：以後別太相信人！

記者蔡紹堅／綜合報導

iPhone 14買氣火熱，中國大陸卻傳出有網購平台以低於市價500元人民幣（ 約2200元新台幣）的價格大量接單後捲款跑路，甚至網路上還流傳著一份非常嘲諷的「跑路公告」。雖然「跑路公告」的真實性還無法證實，但已有不少消費者找上媒體求助，稱自己訂購了10幾台iPhone 14，一直聯繫不到人，質疑平台已經捲款跑路。

▼「跑路公告」在網路上瘋傳。（圖／翻攝微博）



根據《河南電視台》的《小莉幫忙》節目報導，一名做手機銷售的求助者小康表示，前幾天他在一個名為「易聯購」線上商城搶購了10多台iPhone 14，一共支付了約15萬元人民幣（約70萬元新台幣）。

小康說，他7月份就曾在該平台上買過幾次手機，都沒有出現問題，所以這次才回一次下單10多台。

▼有消費者已經找上媒體求助。（圖／翻攝小莉幫忙）



但到了出貨時間，小康卻沒有受到任何新消息，他提到，自己最近幾天嘗試聯繫詢問十幾台iPhone14系列的貨品情況時，卻聯繫不到人，等來的都是機器人回覆，懷疑平台已經跑路了。

小康於是找人到「易聯購」位於重慶的註冊地址查看，沒想到該公司已經人去樓空。

▼該公司的註冊地址人去樓空。（圖／翻攝微博）



最荒謬的是，網路上還開始瘋傳一份署名「優樂購機」及「易聯購」的詭異公告，內容提到「我們跑路了，抱歉了！」「這個社會就是如此，人心難測難防，永遠猜不透，希望你以後別太相信人了。」「我們也需要錢過日子，也許這次會讓你感受到打擊，但不要失望，錢沒了再賺，沒什麼的。」

由於內容太過嘲諷，並且還有不少錯字，因此網友們雖然非常關注，但也對該份公告的真實性打上問號。

據《財聯社》報導，重慶渝北區市場監管部門相關負責人表示，關注到了相關情況，已展開調查，工作人員到達現場後，在登記地址沒有找到該公司。

該負責人還表示，易聯購於9月9號將公司地址由重慶渝中區更為渝北區，現已跟當地相關部門做了通報，同時也對該企業設立了警示，事件在進一步調查中。

▼該公司的網路商城已無法瀏覽。（圖／翻攝微博）

