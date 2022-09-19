防災演練來了　內政部：9／21發送國家級警報，收到勿驚慌

▲9/21國家防災演練將發送「地震速報演練」的國家級警報簡訊。（圖／內政部）



中央社

內政部今天說，921國家防災演練即將到來，上午9時21分將發送地震速報演練訊息，收到時不用驚慌；另外，9時25分將以災防告警細胞廣播系統及防空警報系統，對沿岸民眾發布海嘯警報。

9月21日是國家防災日，內政部在臉書發文表示，當天上午9時21分，將發送「地震速報演練」的國家級警報簡訊，大家收到訊息不用驚慌，全民啟動防災意識，配合做好保命3步驟「趴下、掩護、穩住」。

內政部說，另也會及時讓民眾從不同管道接收到災害緊急訊息，包括在上午9時25分，將運用災防告警細胞廣播系統及防空警報系統，對沿岸民眾發布海嘯警報；上午10時59分到11時01分，各電視台都會自動切換到公視（13）頻道，同步播放災防訊息。

內政部指出，消防署當天將動員千人，舉辦「大規模震災消防救災動員演練」，模擬大地震建築物倒塌，道路橋梁中斷等嚴重災情，讓消防人員專業應變與各種救災調度作業。

內政部說，意外災害無法預測，如何把傷害降到最低，就是平日培養防災意識，準備好防災避難包、固定家具以及做好抗震3步驟，爭取自己與家人更多逃生或保命機會。