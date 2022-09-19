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桃園+3403　衛生局籲三類脆弱族群應完整施打疫苗

▲衛生局長王文彥籲三類脆弱族群，應完整施打疫苗

▲衛生局長王文彥籲三類脆弱族群，應完整施打疫苗。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

中央流行疫情指揮中心19日公布全國新增2萬8,210例COVID-19本土個案，其中桃園計有3,403例，衛生局長王文彥說明，桃園本土個案數較昨日4,097例下降16.94%，其中65歲以上個案占8.32%、18歲以下個案則占21.13%。

王局長強調65歲以上長輩、機構住民及嬰幼兒這三類脆弱族群，疫苗打好打滿很重要，是預防重症、死亡關鍵，且感染後3個月即可接種尚未完成的疫苗劑次，中央推估目前全國BA.5已成為主流病毒株，曾經感染Omicron BA.2或其他型別者，仍有可能再次感染BA.5，呼籲65歲以上長輩及機構住民應儘速完成第2劑追加劑（第4劑）疫苗接種，若有出現相關疑似症狀請照顧者儘速協助快篩及就醫，並應及早按醫囑使用抗病毒藥物，可降低90%重症死亡風險。

近日來，地震頻傳，全台皆有感，王局長提醒，若遇生命、身體等之緊急危難（如：火災、地震等）應盡速逃生，出於不得已所為離開隔離處所之適當行為，衛生局不會處罰；但離開時請記得佩戴口罩，期間也應注意保持社交距離，危險狀況解除後應儘速返回。

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桃園衛生局疫情疫苗施打

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