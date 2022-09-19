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基隆+566！專責病房空床率44.1%　林右昌籲落實防疫勿輕忽

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中19日公布國內本土病例，新增2萬8210例，其中基隆新增566例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率44.1%，提醒市民病毒具傳播力，切勿輕忽並持續落實防疫，外出戴好口罩、手部勤清消，不輕易觸碰眼口鼻，進出人多場所或搭大眾運輸，遵循現行防疫指引，尚未完成接種的民眾，洽詢本市合約醫療院所預約接種，提升自身防護力。

▲0919基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

有關基隆市疫情部分，本市今日566名確診人數中，包括外縣市通報94例，佔16.61%；其中女性314人、男性252人；若以年齡別區分，45-54歲有89人最多，占15.72%，其次15-24歲有87人，皆各占15.37%；至於75歲以上的長者有40人、65-74歲有56人、6歲以下有13人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治76人、空床60床，空床率44.1%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症25名、中症17名、輕症17名；部立基隆醫院，中症1名、輕症14名；礦工醫院，輕症2名；三總基隆分院，無收治。

▲0919基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估16萬6546人，利用快速通道的有4萬3894人，有9萬4190人完成健康條件審核，符合資格已派案7萬3040人，條件不符合則有2萬1150人。

▲0919基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

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