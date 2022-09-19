基隆+566！專責病房空床率44.1%　林右昌籲落實防疫勿輕忽

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中19日公布國內本土病例，新增2萬8210例，其中基隆新增566例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率44.1%，提醒市民病毒具傳播力，切勿輕忽並持續落實防疫，外出戴好口罩、手部勤清消，不輕易觸碰眼口鼻，進出人多場所或搭大眾運輸，遵循現行防疫指引，尚未完成接種的民眾，洽詢本市合約醫療院所預約接種，提升自身防護力。

有關基隆市疫情部分，本市今日566名確診人數中，包括外縣市通報94例，佔16.61%；其中女性314人、男性252人；若以年齡別區分，45-54歲有89人最多，占15.72%，其次15-24歲有87人，皆各占15.37%；至於75歲以上的長者有40人、65-74歲有56人、6歲以下有13人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治76人、空床60床，空床率44.1%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症25名、中症17名、輕症17名；部立基隆醫院，中症1名、輕症14名；礦工醫院，輕症2名；三總基隆分院，無收治。

基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估16萬6546人，利用快速通道的有4萬3894人，有9萬4190人完成健康條件審核，符合資格已派案7萬3040人，條件不符合則有2萬1150人。

【更多新聞】

►快訊／正、副總統都到場力挺蔡適應 「台下驚爆濺血」警遭割傷

►基隆民宅藏天九牌賭場 警破門攻堅逮26人...查獲賭資56萬

►萬里自撞火燒車！男燒成焦屍 駕駛順利逃生...身揹2條通緝

►基隆關海運快遞緝獲名牌假貨逾1200件 侵權市值達3100萬

►金山警強力肅槍毒！查獲改造槍1把、毒品 攻堅破詐團「收簿手」