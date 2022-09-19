回顧女王一生！96年歲月從黑白到彩色　白金漢宮感人影片致敬

▲ 英國女王逝世，19日舉行國葬。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，經過為期4天的瞻仰儀式，靈柩於19日上午運抵西敏寺舉行國葬，全球約500名政要、王室成員都到場送女王最後一程。白金漢宮也在稍早公開一段影片，帶人們從童年開始回顧女王一生，向這位傳奇君主致敬。

英國王室官方帳號稍早在推特分享一段近2分鐘的影片，以一連串黑白到彩色的照片回顧女王96年歲月，從襁褓中的她在父母懷中、年幼時和妹妹瑪格麗特公主的合照，到和菲利普親王成婚及生下兒女，再到晚年與孫子女留下的祖孫照片，傳奇一生被完整記錄。

Remembering Our Queen.



Today people from across the UK, Commonwealth and around the world will pay tribute to the extraordinary life and reign of Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/yuFxoo6Gdu — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

女王國葬已於19日上午11時（台灣傍晚6時）開始，靈柩在王室家族成員步行跟隨下抵達西敏寺，並在主教、各國王室及元首陪伴之中展開佈道儀式。西敏寺儀式已於當地中午進入尾聲，現場演奏輓歌「最後崗位」（The Last Post）後，全英國默哀2分鐘。

女王靈柩14日起開放瞻仰，民眾不畏低溫連夜排隊，隊伍一度綿延8公里，等待時間長達25小時，109小時內累計逾40萬人排隊，只為向女王致上最後的敬意。19日國葬開始後，西敏寺外也有許多民眾被捕捉到難忍淚水，為女王的逝去感到悲痛。

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