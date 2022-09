回顧女王一生！96年歲月從黑白到彩色　白金漢宮感人影片致敬

▲ 英國女王逝世,19日舉行國葬。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩,經過為期4天的瞻仰儀式,靈柩於19日上午運抵西敏寺舉行國葬,全球約500名政要、王室成員都到場送女王最後一程。白金漢宮也在稍早公開一段影片,帶人們從童年開始回顧女王一生,向這位傳奇君主致敬。

英國王室官方帳號稍早在推特分享一段近2分鐘的影片,以一連串黑白到彩色的照片回顧女王96年歲月,從襁褓中的她在父母懷中、年幼時和妹妹瑪格麗特公主的合照,到和菲利普親王成婚及生下兒女,再到晚年與孫子女留下的祖孫照片,傳奇一生被完整記錄。

Remembering Our Queen.



Today people from across the UK, Commonwealth and around the world will pay tribute to the extraordinary life and reign of Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/yuFxoo6Gdu