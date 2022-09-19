快訊／女王靈柩出發！抬上炮車運往西敏寺　王室家族步行護送

▲ 英國女王伊莉莎白二世靈柩自西敏廳出發。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世駕崩，為期4天的瞻仰儀式已於19日清晨結束，國葬將於上午11時（台灣傍晚6時）在西敏寺舉行。各國領袖、政要稍早陸續抵達西敏寺，女王靈柩也已抬上炮車，在國王查爾斯三世等王室成員跟隨下自西敏廳出發，前往儀式地點。

女王的8名護柩者來自英國陸軍步兵團「擲彈兵衛隊」第一營，約於當地19日上午10時30分（台灣傍晚5時30分）將靈柩抬上國家炮車，由98名皇家海軍士兵拉動炮車，後方還有40多名士兵，炮車二側有皇家守衛、榮譽部隊及皇家弓箭手連隊護送，沿途有英國皇家海軍陸戰隊及水兵列隊。

查爾斯三世及王后卡蜜拉、安妮長公主、安德魯王子、愛德華王子和王儲威廉、哈利王子等王室家族成員在靈柩後方步行跟隨，隊伍預計約10分鐘後抵達西敏寺。護柩者會將靈柩扛在肩上，抬進西敏寺並置於靈柩台上，待11時大笨鐘敲響，國葬將正式開始。

▲▼英國女王國葬路徑。（圖／ETtoday製作）

女王國葬將成為現代史上最大規模世界領導人聚會，全球約500名領袖、王室成員受邀參加。美國總統拜登夫婦、法國總統馬克宏及烏克蘭第一夫人都到場送女王最後一程，稍早陸續步入西敏寺。

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