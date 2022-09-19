疫情後天或下週三達最高峰　王必勝：估單日逼近5萬例

▲指揮官王必勝分析疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布新增2萬8210例本土病例，雖然較前一略少，但相較於上週依然增加1成左右，顯示疫情仍在上升中。指揮官王必勝表示，本土疫情應該會在週三或下週三到高峰，單日高峰應該逼近5萬例，「也許會再高一點」，待明後天數據公布後就能揭曉。

媒體人周玉蔻透露指揮中心將於10月下旬開放邊境，實施時間可能落在10月25日或10月31日。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，今天早上蘇院長在擴大防疫會議中有責成各部會對於相關措施做準備，目前大家都還在討論，沒有時間表，但會提早公布，讓相關業者有充足的準備時間。

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國人高度關注何時會調整邊境管制措施，傳出行政院規劃10月底宣布。對此，行政院長蘇貞昌19日前往花蓮視察東里車站受損情形後受訪表示，會讓國人同胞有相當的準備時間，所以會先預告再實施，至於詳細日期和實施方法，會由指揮中心向國人同胞報告。

PTT日前流出一份時間表，指稱10月10日就會實施入境0+7，但遭澄清否認，疫情指揮中心規劃10月中下旬機會較高；資深媒體人周玉蔻也預估，可能會在10月25日台灣光復節或31日蔣公冥誕，惟據《ETtoday東森新媒體》掌握，時間規劃就落在10月底，可能選在10月20、27日行政院會前後宣布。

▲今年第14至37週新冠肺炎本土病例趨勢圖。（圖／指揮中心提供）

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