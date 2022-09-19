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女大生夜半驚魂！酒醉色狼闖套房熊抱　他下跪道歉卻判無罪

▲施姓男子去年間將其位於桃園市桃園區雅房出租，去年7月間以茶看房子為由入侵女房客房內，強制性交得逞，但事後檢方以女子還延長租約為由不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女學生半夜睡覺時被人強抱，她指認一名蘇姓工人為嫌犯，導致蘇男被同事圍毆、強壓下跪道歉。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者翁子皓／台南報導

台南一名女大生2020年1月在租屋處熟睡時，遭陌生男子闖入，女學生被對方突如其來的熊抱給驚醒，她死命掙脫後又被對方緊抱並用腳壓住，之後男子離去，女學生在房東的幫助下，到附近工地指認蘇姓工人就是犯人。蘇男後遭同事們毆打，並逼迫下跪道歉。法官認為，沒有確實的證據，判處蘇男無罪。

判決書指出，女學生表示2020年1月8日凌晨在租屋處睡覺，當天房間門忘記鎖，睡到一半突然感覺有人抱住她，她醒來看到一個男子躺在身邊，並聞到一股很重的酒味，於是設法掙脫，但對方仍用力緊抱，掙扎不開下她抓對方的頭髮，還咬了男子的左手掌，才迫使對方離開房間。女學生還說，因房間太暗，看不清犯人的長相，但從門口的小夜燈，她隱約看見對方是一個瘦瘦高高的男生，身高約180公分左右，兩邊手臂上都有刺青，皮膚黑黑的，過程中都講國語。

房東表示，當她陪女學生去指認時，女學生私下跟他說，蘇男很像那天夜裡闖入的犯人，於是她就跟工地主管說蘇很像涉嫌人，主管聽到後就說要幫忙私下問蘇，結果隔天就接到公司主管的電話，說可以再過去工地，當房東陪同女學生到工地後，就看到蘇男向女學生下跪，道歉說「妹妹對不起」。

工地的主管表示，他問蘇男有沒有闖入女學生房間，非禮對方，蘇當下沒有講話，不承認也沒否認，因此認為對方被指認出來，因無法再狡辯於是默認，蘇男道歉完中午吃飯時，主管把蘇拉到空地旁邊，想勸說他要拿出誠意，但話才講到一半，就有幾個工人圍過來，工人們覺得很丟臉，因為明明是蘇男做的，但因蘇不承認，害他們要一起被指認，於是他們一人一拳打向蘇，蘇被打後跑走，一下子不見人影。

蘇男供稱，他其實沒有去過女學生的房間，他們公司大約有10幾個人住在女學生住的那間公寓，其中有3到5個人身上有刺青，主管在某天中午逼問他有無進去女學生的房間，當女學生來時，還強壓下他的身體要他跪下道歉，同事們也在後面踢他，甚至動手打他，他被逼迫下才跟女學生道歉，說自己當天是喝醉酒一時衝動。

法官調查後認為，事發當時女學生的房間很暗，她自己也說看不清對方長相，只憑刺青、膚色、身高等辨別，很難說蘇男一定就是闖入房間的犯人，又引心理學研究為證，表示人在回憶時，會加入自己的感受、信念，甚至事後才獲知的資訊，因此可能會以事件發生後的情緒或知識，來扭曲過去的記憶，進而導致張冠李戴的情況。

此外法官還認為，女學生所住的公寓，2樓以上都有出租，不能判定犯人一定是在建築公司中，而蘇男對此事保持緘默，但「緘默」並不等同於「默認」，因此以罪證不足為由，判處蘇男無罪。

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