女警洗澡遭偷拍超崩潰！色男警3度犯案喊：社會性死亡　下場出爐

▲北市中正一分局有女警在局內洗澡，遭男同事3度偷拍，男警被法院判刑又須賠80幾萬。（資料照／記者邱中岳攝）



記者蔡怡萍／台北報導

台北市中正一分局某派出所一名女警在所內的共用浴廁洗澡時，抬頭竟發現一隻手機從門縫伸入偷拍，當場揪住門外偷拍狼，沒想到竟是所內陳姓男員警，陳男坦承有以手機偷拍2次，遭法院判刑10月、可易科罰金；沒想到法官前往陳男住處搜查其電腦後，又發現陳從更早前就有偷拍女警洗澡的噁行，再依無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。

判決指出，台北市中正一分局某派出所因經費不足、女警寢室電熱水器長期失修，女警執勤時只能在2樓共用浴廁洗澡，而所內陳姓男員警竟藉由這個機會，2020年9月4日趁女警洗澡時，將iPhone手機伸入門縫偷拍，被女警發現後立刻穿上衣物跑出門逮住陳姓男同事，女警要求檢視手機後，陳男坦承這是第二次偷拍，女警憤怒告上法院，法院也依2個妨害秘密罪處陳男10個月徒刑、可易科罰金。

▲陳姓男警儲存偷拍女警的硬碟。（圖／翻攝判決書）



女警同時也因為遭偷拍而身心煎熬，出現擔心害怕、猜疑恐慌等症狀，連帶提出民事求償，法院審後判陳男須賠80餘萬。

而法院審理時，前往陳男住處搜索其電腦與硬碟等，卻又發現陳男早在2020年1月3日就曾偷拍這名女警洗澡，並儲存在雲端空間裡，女警得知後又更為崩潰，再次怒告陳男妨害秘密，檢察官認為陳男一而再、再而三偷窺、竊錄女警裸身淋浴洗澡，請求不予易科罰金之量刑。

台北地院審理時，陳男坦承犯行、也對女警表示抱歉且有意和解，但其對女警所受之傷害僅止寥寥數語，更多時間是在闡述自己「社會性死亡」、「被貼標籤」等心境，法官認為，女警隱私無端遭同事侵害，又在職場上蒙受猜忌及異樣眼光，導致女警對警職認同感產生懷疑，其精神上痛苦跟煎熬又何嘗不是「社會性死亡」？認為陳男所生損害嚴重、不應寬待。

陳男身為員警應恪遵法令、約束自身操守，竟在派出所內偷拍女同事洗澡與身體隱私，造成被害人莫大心理傷害，更動搖了被害人及民眾對於警察職務之信賴，但審酌陳男若入獄且失去警職，將失去賠償女警的經濟來源，連帶連累陳男家族經濟上陷入窘境，又需照顧獨居爺爺等情節，依照無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處6月徒刑、可易科罰金18萬，仍可上訴。