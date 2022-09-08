醫院強吻襲胸妹子1年後挨告　男喊冤：她還讚我舌頭很厲害

▲羅男1年多後被小渝提告強制猥褻，他喊冤小渝當時還讚「舌頭很厲害」，還留電話號碼給他，但法官不相信他的辯詞。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者蔡怡萍／新竹報導

一名女子小渝（化名）在新竹某醫院住院期間，被同樣住院的病友羅姓男子強吻又襲胸，過了1年多後小渝才報警提告，羅男喊冤說當時小渝也心甘情願，甚至稱讚他「舌頭很厲害」，而且怎會過了1年多才為此事提告，但小渝供稱當初羅男恐嚇她「如果敢跟護士講，要把她拖去男廁X」，她才怕得不敢說，法官不採信羅男說詞，依強制猥褻罪處有期徒刑1年10月，可上訴。

小渝指出，她在2020年2月於新竹某醫院住院期間，認識了幾名病友，某次他們在公共區域教室內打撲克牌，羅男趁另外2人先離開後，突然欺身強壓她，不顧她掙扎抵抗強吻嘴巴，手又上下亂摸，持續約2、3分鐘才停止。

直到2021年7月時，小渝因此事對羅男提告，羅男到案坦承有與她親吻等行為，但表示是在小渝願意的情況下，過程中她不但沒反抗，結束後還大讚他「舌頭很厲害」，過幾天還留下電話給他，連後來在醫院再遇到小渝，她也是親切地跟他打招呼，更何況小渝在事發1年多後才提告，他更覺得莫名其妙。

小渝解釋，當下她掙扎了一下子才有辦法把羅男推開，羅還威脅她「如果敢跟護士講的話，要把妳拖去男廁X」，她害怕不敢聲張，隱忍1年多後，才在後來與社工接觸時說出此事，社工於是建議她提告。

作證護理師表示小渝事發後看到羅男就生氣、焦慮、急著想出院，醫院後來也盡量不再安排2人太靠近，法官認為小渝若要誣告、應可做更誇大的指述，但她並沒有，不採信羅男說詞，且至今毫無悔意，依強制猥褻罪判他有期徒刑1年10月，仍可上訴。