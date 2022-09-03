硬％「不接S」金錢豹小姐！兒科權威色膽包天衝摩鐵　慘噴120萬

▲小兒科醫師陳男趁小姐酒醉，假借吃宵夜卻是將人載到摩鐵性侵，被告後才用120萬和解求免關。（圖／資料照）

記者蔡怡萍／台中報導

一名兒科權威陳姓醫師，前往台中金錢豹酒店消費，並看上坐檯小姐香香（化名），詢問她有沒有做S（性服務）被拒絕後，陳男騙她說只會帶她出場吃宵夜，卻是直奔摩鐵、趁她因酒醉昏睡後脫光她衣物性侵得逞，香香清醒後察覺有異，崩潰大哭並通報經紀人協助報警。陳男被告後才知事情大條、連忙支付120萬與香香和解，台中地院審酌後依趁機性交罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，需提供240小時之義務勞務、參加5場法治教育，可上訴。

在中部某小兒科診所任職的陳姓醫師，2021年1月22日晚間到金錢豹酒店飲酒作樂，並對坐檯小姐香香頗有好感，在喝了不少威士忌後，陳男問香香有沒有接S，她已表明沒有提供性服務，但陳男沒有打消心中的壞主意，見香香因酒意漸漸發作，趁機對酒店助理說要框香香出場吃宵夜，但將人帶出酒店後、竟是驅車直接到汽車旅館開房。

香香進房後酒精開始作用，在廁所一陣嘔吐後失去意識，陳男見香香癱軟無力抗拒，就將她抱上床硬上得逞，等到香香再次醒過來已經在陳男車上，她發現異狀、要求陳男載她回住處並通知經紀人到場，她發現自己遭性侵後，哭著報警處理。

陳因性侵事實明確被起訴後，發覺事態嚴重，為免醜聞鬧大，連忙與香香以120萬和解並當場交付。

法院審理後認為，考量陳坦承犯行，且與香香和解並賠償完畢，依照趁機性交罪處2年徒刑、予緩刑5年；而陳男具有青少年醫學次專科醫師證書、兒童過敏免疫風濕專科醫師證書、兒童專科醫師證書，具有專門職業知識及技術，為使其善盡社會責任，有必要命其向政府機關、社區公益機構等提供240小時義務勞務，並接受法治教育5場，緩刑期間付保護管束。全案可上訴。