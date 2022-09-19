女王逝世「這張用過的紙」拍賣炒到250萬天價　網狂批：瘋了吧？

▲英國當局向大批等待瞻仰英國女王民眾發放彩色紙手環，以利辨識確切排隊位置。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

英國女王國葬前開放瞻仰靈柩，西敏廳（Westminster Hall）外排了至少8公里長的等待隊伍。然而，肅穆的氣氛下也有不少人想趁機大撈一筆，在拍賣網站上變賣瞻仰女王時發放的排隊「紙手環」，價錢一度被炒到7萬英鎊（約新台幣250萬元），還有賣家標榜「和貝克漢同一天排的隊」，讓網友直呼「瘋了吧！」

▲倫敦排隊等待瞻仰女王的隊伍連續109小時沒斷過。（圖／路透）

根據《衛報》報導，女王停靈的西敏廳向公眾開放約48小時後，大約就有12人在網路上轉賣他們排隊瞻仰時戴著的「紙手環」，這條彩色紙帶最初的用意是方便民眾在長達十餘小時的排隊期間，能短暫離開隊伍去上廁所或吃點東西，再透過手環的顏色、號碼找到原本的排隊位置。

▲瞻仰英國女王的排隊手環在拍賣網站上被炒高價格。外媒報導，一條紙帶最高被喊到7萬英鎊。（圖／翻攝自推特@angellof1980）

隨著紙手環成為「曾經排隊送別女王」的象徵，拍賣網站上的價格也被越炒越高，一度吸引到7萬英鎊的超高額出價。有賣家在商品名稱打上「女王伊莎白二世停靈的黃金排隊手環」，還標註「使用過的」、「9月16日周五排隊11小時，和貝克漢同一天（他比我們早1個小時來），早上6點前進入隊伍」。其中一名賣家標榜「全新」、「未使用」的橘色手環，經過9次出價，最終以超過1000英鎊（約新台幣3.5萬元）的價格售出。

▲足球巨星貝克漢（David Beckham）排隊入西敏廳見女王，也成為「手環賣點」之一。（圖／路透）

據報導，在eBay拍賣網站上最便宜的紙手環也要10英鎊（約新台幣358元），而20英鎊（約新台幣716元）則可以買到一款聲稱「有點皺巴巴，但具有歷史意義」的手環。eBay的發言人表示，這些商品違反平台政策目前已遭下架。

新聞一出，許多網友都驚訝表示，「這國家瘋了吧！」、「如果人們那麼愚蠢會買這些東西，那就讓他們買吧，需要振興經濟」、「有人排隊可能不是為了向女王致敬」、「崩壞的英國」、「我們可能想廢除君主制，但絕不會做這種事，你會用你祖母來賣錢嗎？」不過也有網友認為買賣本來就是「自由市場」，「難道只有大企業才能賺取暴利嗎？」

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