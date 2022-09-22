男子缺錢找上吸血鬼「年息1063%」　慘被押山上吞檳榔挖洞自埋

記者黃宥寧／台北報導

慘！吳姓男子因急需資金周轉，向鑫富網路借款公司以每7日為一期、每期利息5100元、預扣第1期條件，借款25000元（週年利率約1063%），但因無力償還，遭該公司楊姓員工以「放款理由」約出，同時教唆王、蔡2名小弟將人帶往北投陽明山樹林內，強迫吳吞檳榔、吃芥末醬，甚至挖洞自埋。士林地檢署偵結，依重利等罪將3人提起公訴。

▲吳姓男子因急需資金周轉，在鑫富網路借款公司借款，但因繳不出來慘遭帶到北投竹子湖樹林內吞檳榔甚至挖洞自埋。（圖／記者黃宥寧翻攝）

起訴指出，「鑫富網路借款公司」31歲楊男在今年4月8日借25000元給吳男，並要求吳男開立面額6萬元本票，1張交付給他，因此取得5100元之重利（5100/7X365/25000X100=1063%）。

吳還不出錢後，楊先以「誠信公司」名義，佯稱可以放款給吳，並約4月22日下午15時許，於信義區吳興街156巷處守株待兔，吳男一出現，王（34歲）、蔡（24歲）姓小弟立刻強押吳男上車。

一路開到北投區竹子湖陽明山第二停車場旁樹林，當場逼吳男吞下一盒檳榔、吃芥末醬，更拿出預先購買的鐵鏟，要求吳男挖洞自埋，吳脫困後報警。

▼3嫌將人帶到陽明山後，拿出預買的鐵鏟要求吳姓被害人自己挖洞自埋。（圖／記者黃宥寧翻攝）

楊男落網時全坦承犯行，王則否認說「沒有強迫吳吞檳榔、芥末醬，只有看到楊拿檳榔給吳吃」，而且楊男還拿辣椒槍，並叫吳男拿鐵鏟挖洞；蔡則表示自己僅有幫忙開車，不知道吳男會上車，至於楊、王下車後在做什麼完全不知道。

檢方根據吳男簽的6萬本票影本、監視器畫面、吳男挖土影片光碟等，認3人確有妨害自由、強制犯行事實，依重利、妨害自由等罪，3人為共同正犯，犯意各別、行為互殊，建請法院分論併罰。

至於王男有違反森林法前科，2020年3月11日執行完畢，5年內再犯，累犯，建請審酌是否加重其刑；吳男交付的5000元為犯罪所得，依法宣告沒收，如不能沒收時，並宣告追徵之。