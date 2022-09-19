2天內震150次「震央一路往北」　氣象局曝原因：仍屬同一地震序列

▲稍早花蓮發生規模5.9地震。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

17日晚上台東關山發生規模6.4地震，18日下午台東池上發生規模6.8地震，今日10:07花蓮卓溪發生規模5.9地震，外界擔心「震央一路往北」，對此中央氣象局解釋，這些地震仍均屬同一序列，只是東部縱谷斷層很長，北至北花蓮、南至南台東，因此地震分佈的位置較遠，據統計，本次地震序列次數已達150個。

氣象局地震中心副主任吳健富表示，截至今日10:26為止，包括前震、主震、餘震累積共已達150個，目前判斷這些地震都是發生在東部斷層系統，由於時間、位置相近，所以會放在同一地震序列。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外界擔心未來地震會一路往北，對此，吳健富表示「不一定」，餘震南北都有分佈，只是位置好像有往北，可能會被聯想到1951年的花東大地震序列，當年花蓮北部、台東南部都有出現大規模地震。

吳健富指出，因為該處近五十年來沒有大規模地震，因此累積能量多，也需要較多時間釋放能量，未來2天仍可能出現規模5以上餘震，不過從昨晚到今早來看，餘震數量有減少，他提醒，地震震央往北可能誘發地層錯動，花蓮北邊也須多加注意。

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►新品下殺$3990！360度輕量無線手持吸塵器超好用 附豪華配件組