台東強震「不正常的地震」　學者籲投入中央山脈「孕震帶」調查

▲玉里倒塌便利超商拆除作業。（圖／記者湯興漢攝）



記者楊惠琪／台北報導

台東池上昨（18日）下午2:44發生規模6.8強震，根據中央氣象局推測，跟前天（17日）晚間21:41台東關山6.4強震，都是由中央山脈底下斷層引發，也是過去學界很少觀測到的地震帶。中央大學地球科學系教授顏宏元直呼：「這真是蠻奇怪、不正常的地震，也是有地震儀觀測50年，沒有預期到會出現的斷層活動」。

顏宏元指出，接連兩天的強震，都是靠近中央山脈這一側，以「平移錯動」的方式，沿著海岸山脈縱谷往北北東方向推進，因為池上跟花蓮玉里距離接近，才會造成災情慘重，整個北台灣也很有感。

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顏宏元說，這次引發地震的中央山脈斷層，因為位處山區、觀測不易、架設地震站難度高，光是徒步來回可能就要花快一週的時間，因此過去地震觀測資料非常缺乏，這也是為什麼，50年來都沒有預期這裡會出現大地震，但這一震，也震出中央山脈斷層對台灣地震威脅的重要性。

顏宏元說，這十幾年來，他率領團隊進入中央山脈山區，的確在中央山脈東側發現地震密集帶，但相關資料仍相當缺乏，希望能有更多人投入研究，特別是中央山脈斷層帶通常要累積很久的能量，才會斷裂，「這時就像一根球棒斷裂一樣，聲音很大、威力很強，對縱谷的破壞力也會很大」，因此投入中央山脈斷層研究，刻不容緩。

台灣東部地震研究中心主任張文彥也指出，台東關山地震，氣象局地震中心一度稱「有我們不知道的構造存在」，後來推測是中央山脈斷層系統引發，這次地震一直沿縱谷西側往北傳，「所幸是分段破，沒有一次破完已是萬幸，不然規模可能就會超過7」。

張文彥說，過去中央地質調查中心只關注破裂到地表的「活動斷層」，目前台灣有命名的有36處，中央山脈斷層就不包括在內，凸顯地底下的孕震帶構造調查很重要，未來應密切監控關注。

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