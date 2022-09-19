八德運動中心天花板塌落遭罵爆　綠參選人：營運廠商是救國團

▲桃園市八德國民運動中心5樓羽球場天花板地震後大面積掉落。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

記者呂晏慈／台北報導

台東連2起強震全台有感，桃園市也傳災情，八德國民運動中心5樓羽球場剛完工的天花板竟在地震後大面積掉落，桃園市長鄭文燦18日晚間透過臉書致歉，但資深媒體人黃揚明質疑，市府剛標73萬增設水箱，形同過去花上億經費的工程案有問題。對此，民進黨桃園市議員參選人魏筠回嗆，「營運廠商是中國青年救國團（救國團）都瞎了沒看到嗎？」其實運動中心工程實際金額僅不到4.9億。

黃揚明指出，9月7日決標的桃園市政府工務局「八德國民運動中心增設水箱案」，由利霖環保科技股份有限公司得標，決標金額為73萬7,415元，履約期限為9月14日至10月14日，因此現在應該正在或準備要施工，為什麼會有這個案子？是因為顧問公司當初設計時把八德國民運動中心的用水量估算錯誤，遠遠低估，導致運動中心水塔容量不足，去年10月開幕後，常發生開館不久就沒水可用或水壓不足等窘況。

不過，魏筠今天上午透過臉書澄清，「營運廠商是中國青年救國團（救國團）都瞎了沒看到嗎？不怕打到自己？」其實運動中心工程實際金額僅不到4.9億，另該案為營運廠商救國團自己增改善的工程部分的工項，都由救國團洽商驗收，本次工程營運廠商，進行加設燈箱裝置改善3樓及5樓球場照明設備，費用為188萬元。

魏筠補充，八德「北景雲」計畫金額，運動中心（體育局）面積約為1萬6327平方公尺，工程經費約為4億8973萬4595元；停車場（交通局）面積約為1萬1054平方公尺，工程經費約為4億3413萬6516元；另加公托、日照、市民活動中心、圖書館，大湳分隊等2億9438萬8484元。她批評，故意包括公托日照活動中心圖書館停車場等建設統包在一起計算的說法，是試圖混淆誇大，看到災害就趕快先抹黑一波。

台灣基進桃園市議員參選人藍士博說，八德國民運動中心的羽球場天花板發生意外，因為還有管理單位二次施工的因素需要考量，才能夠查明真正的事故原因，結果中國國民黨跟準藍營的議員、議員參選人，就直接大作文章，誇言神話毀滅之類的，難道他們都沒看見管理單位「中國青年救國團」那幾個字嗎？