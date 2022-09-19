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大陸 大陸焦點 特派現場

京台科技論壇今登場　劉結一：堅持踐行兩岸一家經營理念

▲▼ 第25屆京台科技論壇啟動儀式、國台辦主任劉結一。（圖／記者任以芳攝）

▲第25屆京台科技論壇，大陸國台辦主任劉結一致詞。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第25屆京台科技論今（19）舉行開幕式，兩岸上百名企業家舉行雲端視訊會議。大陸國台辦主任劉結一致詞首先對花東地震表示哀悼和誠摯慰問。談到台商在陸未來發展，他強調，「我們堅持踐行兩岸一家經營理念，將為廣大台胞台企在大陸發展提供更多機遇和同等待遇，讓大家『融得進、發展好』

京台科技論壇峰會在北京經濟技術開發區舉辦。兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平、大陸國台辦主任劉結一、北京市市長陳吉寧、國台辦副主任潘賢掌等出席在北京會場活動。兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄、副理事長陳瑞隆、郭台銘、秘書長尹啟銘和台灣電電公會理事長李詩欽等在台灣會場出席同場活動。

劉結一致詞時首先指出，京台科技論壇25年來圍繞促進兩岸經濟科技合作主題，加強科技引領，創新示範，推動京台兩地在高科技產業、先進製造業、現代服務業的領域取得豐碩合作成果。同時見證兩岸同胞企業促進交流合作，深化融合發展的成效，率先同台灣同胞分享大陸發展機遇。

他進一步闡述，在大陸台胞台企參與者既是親歷者，也是受益者。「我們堅持踐行兩岸一家經營理念，將為廣大台胞台企在大陸發展提供更多機遇和同等待遇，讓大家『融得進、發展好』。」

劉結一表示，北京在經濟、科技、金融、文教等方面具有強大實力，正在全力推動兩區三平台建設和京津冀協同發展，對台交流合作具有堅實基礎和獨特優勢。北京市政府制定實施55條措施，為廣大台胞台企在京發展環境越來越好，中共中央台辦國務院台辦將一如既往大力支持京台交流合作，助力廣大台胞台企在首都投資興業。

▲▼ 第25屆京台科技論壇、國台辦主任劉結一、兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍。（圖／記者任以芳攝）

▲ 第25屆京台科技論壇在北京舉行。（圖／記者任以芳攝）

下個月中國共產黨第二十次全國代表大會將在北京召開，劉結一也指出，這次大會十分重要，並且再次強調日前發表《台灣問題與新時代中國統一事業白皮書》的內容，「我們有爭取和平統一的足夠耐心，更有捍衛國家主權和領土完整的堅定決心。」

他指出，「當前台海形勢更加複雜嚴峻，根源是民進黨當局不斷進行謀獨挑釁，一些外部勢力變本加厲打台灣牌，這些惡劣行徑只會給台灣同胞帶來禍害，勢必把台灣推向災難深淵。」

劉結一強調，中華民族偉大復興的進程不可逆轉，實現祖國完全統一的大勢浩浩蕩蕩，無論外部勢力「以台制華」，還是「台獨」勢力挑釁都不可能得逞，注定以徹底失敗告終。

他說，「廣大台灣同胞要明是非，觀大事，持大義，看清自身前途利益所在，站在歷史正確的一邊，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，積極投身實現中華民族偉大復興和祖國完全統一的大業。」

最後，劉結一特地向台東花蓮地震災區地震災害中遇難的台胞深切的哀悼，對受傷受災的民眾表達誠摯的慰問，希望災區鄉親們盡快恢復正常生產生活，盡快重建家園。

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關鍵字：

國台辦劉結一京台科技論壇

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