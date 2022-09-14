地震獲救後台青轉做義工　國台辦：謝謝這麼美的人留下幫大家

記者任以芳／北京報導

四川瀘定縣5日發生芮氏規模6.8的地震，事發當下，一位受困台青李柔和他的母親被四川成都消防支隊救出，並且回憶受困災區時，見到大陸特警時覺得怎麼有這麼帥的人進來救我們了，脫困後她自願回災區擔任義工幫助災民。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（14）日也特地向李柔致謝，「謝謝有這麼美的人留下幫大家。」

朱鳳蓮指出，四川甘孜藏族‌‌自治州瀘定縣5日發生6.8級地震，造成了重大人員傷亡，災情發生之後，國台辦和四川省台辦就立馬啓動涉台應急預案。，第一時間掌握台胞台企受災的情況，協助開展抗震救災工作。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

她指出，地震發生後，有位台灣女孩特別令人感動的。她在一天之內‌‌由受災遊客變身成救災志願者，安全脫險後立即主動參與到分發物資、後勤消毒、清潔等救‌‌服務工作。

朱鳳蓮特地向李柔致意，「她說了一句話，『怎麼有這麼帥的人進來救我？‌‌』我在這邊想對她說，謝謝有這麼美的人留下幫大家。

朱鳳蓮進一步表示，台灣各界也通過各種形式向災區表達了關切慰問，台胞和台商台企踴躍向災區捐款捐物已近900萬元，很多台胞也在社交媒體發帖為災區加油祈福，很多台灣青年也都參與了災區志願者服務。微力量匯聚兩岸大愛，在此我們表達最衷心的感謝。

▲台青李柔紀錄救援過程 。（圖／川震災區義工台青李柔提供）

之前《東森新媒體ETtoday》9日追蹤報導《餘震不斷！與死神賽跑 台青脫困川震災區：往後倒人可能就沒了》，紀錄還原台青李柔與母親驚險脫困經過。

地震後4小時，第一批特警進入受災區共和村。李柔告訴記者，「我感覺被救贖，第一次覺得，怎麼有這麼帥的人進來救我們了。」第二天跟著四川成都消防支隊「爬出」災區，每一步都是踩著死亡前進，爬繩索越過土石堆，加上沿途餘震落石不斷，歷經3個多小時才平安脫困。

李柔獲救後主動，發現還有很多村民受困，她覺得自己好手好腳，在安全考量下，決定為災區付出心力。當成都消防支隊聽到她要回災區當義工，所有人都驚呆了。

李柔說，「他們一直問『真的要回去？』確定要走昨天那條路？我說沒關係，我去。這次是更往裡面走了。」

▲被巨石壓住的往生者 。（圖／川震災區義工台青李柔提供）

《東森新媒體ETtoday》後續追蹤報導《難忘中秋！她獲救後回震災區當義工 紀錄無名英雄生死救援》，李柔連續兩天跟著成都消防支隊進入災區救援，親眼目睹消防隊救援被巨石砸中小客車主以及幫滿身是血的老人急救。她用相機紀錄所有救援過程，並且感慨說，「這些默默無名英雄，真的應該被好好記錄下來。」

經歷這場生死浩劫，李柔內心感觸良多。過去她認為「死亡」這件事離自己很遙遠，現在才明白都是一瞬間的事情。這場地震也給自已上了一堂超震撼生死學，「我們不能懼怕死亡，要學著接受它。」

▼幫老人急救，李柔負責後勤消毒 。（圖／川震災區義工台青李柔提供）