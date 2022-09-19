為英女王默哀「大笨鐘卻出包」！全國民眾傻站　等不到鐘聲響

▲倫敦大笨鐘在默哀儀式時故障，並未鳴響鐘聲。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，19日將舉行國葬儀式，而在國葬前夕的18日晚上8時，英國全國人民也共同為其默哀1分鐘。倫敦大笨鐘原本預定要在默哀開始與結束時，各鳴響1次，然而在默哀時卻沒有響，在哀悼過程中大出包。相關單位緊急進行調查，並在當晚重新進行測試，確保19日舉行國葬時，不會再發生類似事件。

根據《每日郵報》報導，英國全國人民18日晚間8時各自在不同地點默哀，而首相特拉斯也與丈夫一同在唐寧街10號門前低頭默哀。位在倫敦的大笨鐘原本應該配合默哀儀式，在開始與結束時敲響鐘聲，但是卻臨時發生故障，場面一度尷尬。

▲伊莉莎白二世的國葬將於19日舉行。（圖／路透社）

國會發言人表示，「當晚已經緊急進行調查，並找出大笨鐘未鳴響的原因，只是一個小小的技術問題，目前也已經解決。我們會在18日晚間再次進行測試，以保證不會影響到19日的女王國葬儀式。」大笨鐘19日將替女王敲響96次鐘聲，以紀念伊莉莎白96年的生涯。

由於女王國葬將於19日舉行，為了避免想要瞻仰女王靈柩的排隊民眾落空，因此18日晚間11時已關閉排隊隊伍，除了正在排隊的人外，不再接受新的人排隊，而隊伍尾端也有警方監督。

另一方面，來自世界各地的元首與政要皆已抵達倫敦，除了美國總統拜登將搭乘總統專車「野獸」外，其餘人士包含日本德仁天皇預計會搭乘由英方所安排的巴士進入會場。

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