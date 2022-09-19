呂秀蓮921辦「愛和平保台灣」遊行　這輩子最遺憾女性不能當兵

▲前副總統呂秀蓮。（資料照／記者陶本和攝）

記者呂晏慈／台北報導

前副總統呂秀蓮發起「愛和平保台灣」遊行，將在9月21日晚間登場，她19日接受廣播節目「POP撞新聞」電話連線專訪表示，她盼提出超越黨派的台灣新共識，藉此向國際及北京表態「我們主張支持什麼」，她這輩子最遺憾是身為女性沒辦法服兵役，現在義務役4個月好像辦度假，怎麼能夠打仗呢？

呂秀蓮今天上午接受廣播專訪表示，盼藉由遊行喚醒大家和平是很重要的，現在兩岸局勢和2000年很不一樣，20年多年前第一次政黨輪替，前總統陳水扁就職後戰戰兢兢，發表「4不1沒有」以安民心，而現在日漸崛起的中國對全球老大美國提出相當的壓力和挑戰，形成「美國鷹」和「中國龍」的龍鷹爭霸戰爭，兩強互打台灣牌，把台灣捲進去。

呂秀蓮表示，如果戰爭開打好像責任都是台灣的錯，但戰爭結束無論輸贏，台灣都會付出慘痛代價，而台灣人民戴著口罩沒有聲音、發不出去，可能會讓外界以為我們準備好打仗了，或讓有權力的人以為老百姓百依百順，不過，她認為戰爭無情且昂貴，海峽兩岸的人民沒有這樣的深仇大恨，中國既然是泱泱大國，就不該小鼻子小眼睛跟台灣計較，大家應該互讓一步、相互尊重。

此外，主持人康仁俊也關注近年兵役制度改變議題，呂秀蓮說，她這輩子最遺憾是身為女性沒辦法服兵役，時代已經不一樣了，她主張全民國防，鼓勵軍中重用女性，目前徵兵制幾乎是虛懸在那裡，4個月到成功嶺集訓好像「辦度假」，怎麼能夠打仗呢？花很多錢買武器不是買手搖杯，一手給錢一手交貨，大筆的錢給了以後，可能要等5到10年才交貨，她感到兩面著急，最要緊的事是不要挑釁、不要升高敵意螺旋，現在在關鍵時刻，政府要補足備戰的能力，立即改善兵役制度，人民應該全民皆兵、增加國防意識。