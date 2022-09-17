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報復北京制裁！英國「禁中方代表憑弔女王」　能否出席國葬成疑

▲▼女王葬禮。（圖／路透）

▲英國因7名議員被中國制裁而拒絕中方代表進入西敏廳憑弔女王。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英女王伊莉莎白二世在19日舉行國葬前，將一直停靈在西敏廳供民眾瞻仰。不過，下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）近日卻因北京對英國議員實施制裁，而拒絕批准中國代表團進入西敏廳憑弔，掀起國喪應不應該涉入政治的討論。

據BBC報導，中國政府日前派出代表團到西敏廳向女王致敬，豈料卻因被禁止進入西敏宮，而無法瞻仰靈柩。事後有消息指出，這是因為英國有5名下議院議員與2名上議院議員去年因聲援香港和新疆的人權議題，遭中國制裁，因此英國下議院議長霍伊爾才禁止中國駐英大使進入西敏宮致哀。

▲▼女王葬禮。（圖／路透）

▲下議院議長霍伊爾（左前）禁止中方代表禁入西敏宮。（圖／路透）

報導稱，中國對這7名議員的制裁令至今仍然存在，因此有部分被制裁議員向政府抗議，質疑英國既然可以將俄羅斯、白俄、緬甸等國列入國葬黑名單，為何卻邀請人權紀錄惡劣、在新疆施行種族滅絕的中國出席女王國葬，因此才衍生出後續霍伊爾拒絕批准中國官員禁入西敏宮的事件。

霍伊爾在面對記者求證時，以「安全因素」為由拒絕評論保安相關事宜，但英媒預料，中國代表團應該不會受此事影響，仍可出席即將在19日舉行的國葬。據悉，中國將派出國家副主席王岐山，率領代表團參加女王國葬。

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