北市「雨衣大盜」6年搶4千萬殺1人8傷　真實身分竟是警官小孩

▲王淵（左）重出江湖，搶了1,250萬元、射傷保全人員（右）後逃逸。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近20年前，台北市出現專挑雨天持槍搶銀行的雨衣大盜，多年來，犯下7起搶案，得手4千多萬元，也釀成1死8傷，但始終逍遙法外。現任警政署長黃明昭10多年前接任台北市刑警大隊大隊長後，雨衣大盜重出江湖，這次他在晴天犯案，被警方在菸蒂及雨衣上採到DNA，最後確認出身警官世家的王淵涉有重嫌，並在他潛逃出境前，將他攔截逮捕，順利破案。

2002年10月到2009年3月，台北市出現1名專挑下雨天持槍搶銀行的搶匪，由於他都穿雨衣犯案，所以被稱為雨衣大盜。6年多來，他犯下了6起搶案，搶走數千萬元，並奪走1名保全員的生命，但因他非常狡猾，沒有留下太多跡證，一直逍遙法外。

▲警政署長黃明昭十多年前擔任台北市刑警大隊大隊長時，偵破雨衣大盜案。

▲王淵在犯案後換裝、並騎乘偷來的機車逃逸，身影被監視器清楚拍下。

提到雨衣大盜，現任警政署長黃明昭印象十分深刻，他告訴本刊，2009年7月，他接任台北市警局刑警大隊大隊長，只要天氣轉陰、準備下雨，他就會接到當時警察局長謝秀能的電話：「大座，要下雨了，雨衣大盜會不會又跑出來犯案？」為此，黃明昭通報各分局啟動「雨衣大盜專案」，加強金融機構周邊及運鈔車沿線安全維護，雨衣大盜從此銷聲匿跡，但2年多後又重出江湖！

▲雨衣大盜王淵（右）出身警官世家，林姓女友（左）對他不離不棄。

▲雨衣大盜王淵（中）準備搭機潛逃出境，所幸警方及時攔截逮捕。

黃明昭表示，雨衣大盜下手行搶目標、選在台北市，人來人往的熱鬧商圈，歹徒挑釁意味濃厚，警方也發現，雨衣大盜挑下雨天作案、一人犯案、戴安全帽、穿雨衣、朝保全員腿部開槍，再搶走保全員手上的現金袋，因此也曾與銀行和保全業宣導「安全第一」，以便維護保全員的人身安全。

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