陳其邁用施政成果翻轉藍營鐵票倉　柯志恩小心拿捏合體韓國瑜時機

▲陳其邁、柯志恩。（圖／ETtoday資料照）



2022年底九合一大選在即，六都市長選戰，台北市、桃園市都呈現三腳督跟四腳督的態勢。為此，《ETtoday東森新媒體》就藍、綠、白等各對戰組合，進行深度訪問，將連續6天，依序由北至南，刊登六都的第一手採訪分析，今日則推出高雄市的對戰戲碼。

記者陶本和、崔至雲／台北報導

2022年高雄市長選戰仍被視為綠營鐵票倉，尋求連任的市長陳其邁在近幾波疫情中，展現公衛專業，寫下全台名列前茅的防疫成果；而其「緊緊緊」執政風格，從國家級的燈會到社區的道路，不斷端出施政成果，甚至翻轉深藍鐵票倉。至於國民黨的參選人柯志恩，藍營高層表示，市民對前市長韓國瑜的反應兩極，因此還要拿捏合體的形式與地點。

高雄市歷經2018年「韓流」的強襲，後來又被「罷韓四君子」成功發動「罷韓」，而陳其邁最終透過補選順利當上市長。陳其邁經過兩年的執政，尤其疫情期間，展現其公衛專業，寫下全台名列前茅的防疫成績，而「緊緊緊」的執政風格，也讓其施政成果開始被國人看見。

因此，對於挑戰者柯志恩來說，儘管高雄曾被韓國瑜攻下，但年底選戰仍是一場硬仗。地方藍營高層指出，今年全台選情除了台北市及桃園市，其他地區氣氛都較為冷淡，要力拚連任的侯友宜、盧秀燕、黃偉哲、陳其邁目前都採取「冷回應」的模式，因此對於柯志恩來說，當然比較艱難。

該名高層坦言，高雄的選舉確實有挑戰，加上柯志恩很晚才到高雄，她又遇上確診等狀況，到現在還是有些高雄市民不認識她，「她如果提早2、3個月下來可能就不一樣了」；不過，該人士認為，現在在高雄的國民黨支持者，其實都以隱性為主，可能到了10月才會慢慢浮出來，因此各式民調應該差距都沒有外界所認為的那麼大。

高層大膽預估，現在外界所看到的民調，國民黨的選票應可再加個5%，因為高雄藍營還是在，未來會再配合一些造勢活動等，相信會有不一樣的效果。他也透露，柯志恩團隊目前主打「社群媒體」，不管是柯志恩自己的臉書、IG，或是在地議員的臉書、IG都將一起支援。

至於柯志恩會不會與韓國瑜合體？該高層不諱言表示，時間點及什麼形式確實需要深思，高雄市民對於韓國瑜的反應有時還是很兩極，必須拿捏好合體形式、地點一直是團隊在思考的。

不過，高層人士仍透露，韓國瑜之前也有說過，只要柯志恩需要他一定會出來幫忙，之後會在對的時間、對的氣氛出現，未來也不排除到其他縣市輔選的可能。

在綠營方面，地方人士表示，陳其邁施政下「不分黨派」，一直被視為「超級深藍」的左營果貿社區，先前眷村道路因產權問題，路面近35年未刨鋪，他則在今年3月要求施工，這讓當地的里長點滴在心頭，甚至還願意跟陳其邁公開同框吃早餐，這被視為陳其邁「成功拔樁」。

台灣基進黨議員參選人陳子瑜表示，根據媒體9月所公布最新的高雄市長民調，連長期被視為藍營鐵票倉的左營、楠梓地區，陳其邁也能取得72.4％的高施政滿意度。他認為，高雄許多地方，都開始出現轉向的跡象。

陳子瑜指出，關鍵還是在於韓國瑜，當初韓國瑜的出現，只有滿足藍營支持者的激情，但最後落跑選總統，這辜負了藍營支持者的期待。他說，陳其邁上任之後，展現出真正會做事的團隊該有的衝勁，從國家級的燈會到社區的道路，都有實績。