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花蓮六十石山「比想像嚴重」　鄉長今早曝受困400人最新情況

記者黃彥傑、陳俊宏／綜合報導

918台東池上規模6.8大地震，花蓮玉里赤科山、六十石山發生坍方。富里鄉長陳榮聰今天（19日）早上表示，六十石山大約有400人受困，狀況都還OK，一早6時半重機械進入開挖，會持續搶通。民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka則說，六十石山的狀況「比我們想像的嚴重」。

▼富里鄉長陳榮聰。（圖／記者黃彥傑翻攝）

富里鄉長陳榮聰。（圖／記者黃彥傑翻攝）

陳榮聰受訪提到，目前受困民眾吃的到今天為止應該沒問題，等路一通就送物資上去，順利的話，不至於要空投，會儘快搶救出來，因水和物品會有缺乏。

陳榮聰說，鄉公所人員和消防人員18日晚間有先步行上去，安置受困人員，400人狀況還OK；除了人員受困之外，上頭還有將近100輛車子，包括9人座和私人轎車。

Kolas Yotaka18日深夜在臉書表示，六十石山狀況比想像的嚴重，兩條聯外道路完全中斷，到處都是大石頭跟土石，寸步難行，山上民眾跟遊客受困，一直在等待協助，但落石仍不斷，路無法搶通，希望今天民眾都能脫困。

受到強震影響，赤科山、六十石山發生坍方，赤科山還有65人等待救援，而警消也漏夜陸續救出受困民眾，今天搜救行動也會持續。

▲▼玉里六十石山的聯外道路遭落石跟土石掩埋 。（圖／Kolas Yotaka臉書）

▲▼六十石山發生坍方，道路中斷。（圖／翻攝Kolas Yotaka臉書）

▲▼玉里六十石山的聯外道路遭落石跟土石掩埋 。（圖／Kolas Yotaka臉書）

▼六十石山不斷有落石。（圖／翻攝Kolas Yotaka臉書）

600人困花蓮六十石山「比想像嚴重」　落石不斷！最新獲救畫面曝。

▲▼六十石山受困民眾獲救。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼六十石山最新搜救畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼六十石山受困民眾獲救。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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