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「台灣進入強烈地震高風險期」　專家曝2指標：上一次是921

記者黃翊婷／綜合報導

台東池上18日下午2時44分發生規模6.8地震，部分民眾擔憂未來是否還會有強震發生。中研院地球所兼任研究員汪中和表示，台灣目前確實已進入強烈地震的高風險期，有2項指標可以觀察，首先，台灣發生規模7以上地震的週期約為30年；其次，自2018年9月之後，台灣有感地震次數異常偏低，板塊擠壓能量釋放不足，大地震的風險便會快速上升。

▲▼918強震，花蓮玉里樓倒，特搜隊員持續搜救。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲玉里一棟3層樓房子（含1樓超商）被震倒。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

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921大地震週年前夕，東部地區卻接連發生大地震，台東池上18日下午2時44分更是發生規模6.8強震，造成1人死亡、142人受傷，花蓮玉里有一棟3層樓房倒塌，高寮大橋、崙天大橋被震到整條斷裂，還有600名遊客受困於花蓮六十石山。民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka表示，六十石山的狀況「比我們想像的嚴重」，2條聯外道路完全中斷，到處都是大石頭跟土石，寸步難行，山上民眾跟遊客受困，無法下山，一直在等待協助。

地震發生之後，玉里居民不敢返回屋子裡，就算天黑了，大家也寧願抱著孩子、搬出椅子，一起坐在戶外休息。這場規模6.8強震是台東縣陸地上「49年以來最強」，在地震發生之前的17個小時，台東關山也曾發生規模6.4地震的地震，是罕見的「先前震、後主震」案例，讓不少民眾十分擔心未來是否還會出現大地震。

根據《中時新聞網》報導，中研院地球所兼任研究員汪中和坦言，台灣目前確實已進入強烈地震的高風險期，從2項指標觀察可知，首先，台灣發生規模7以上強震的週期大約為30年，而距離上一次1999年921大地震已經過將近23年，現階段正在逐漸接近再現週期；其次，自2018年9月之後，台灣有感地震次數異常偏低，板塊擠壓能量釋放不足，大地震的風險便會快速上升。

▲▼6.8強震花蓮玉里小7倒塌。（圖／記者黃彥傑攝）

▼▲受困倒塌房屋中的4人已被救出，經送醫治療皆無大礙。

▲▼918強震，花蓮玉里樓倒，特搜隊員持續搜救。（圖／記者黃彥傑翻攝）

中央氣象局地震中心主任陳國昌指出，此次地震推測是中央山脈底下斷層所引發，震央位置屬於較為堅硬的地質，長期受到板塊擠壓，但因耐受力較高，不易地震，可能累積百年能量才爆發。他進一步指出，該區域已有幾十年沒發生規模5.5以上地震，50年來也只發生過7次規模5以上地震，其中6次規模低於5.5，等於這幾十年來累積的能量很大，所以才會出現較大地震。

台東東部地震研究中心主任張文彥也表示， 接連2天，規模5以上的強震不斷，中央山脈斷層從鹿野到鳳林已分段破，能量已經分段釋放，預估再出現規模超過6.8的強震是不太可能的，但餘震強度可能仍會持續1、2天才會慢慢降下來，而且至少要2週或更長的時間，能量才會釋放完畢。

▼當地居民不敢進屋休息。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼玉里房屋倒塌，附近地區斷水斷電，居民不敢進屋。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼玉里房屋倒塌，附近地區斷水斷電，居民不敢進屋。（圖／記者湯興漢攝）

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