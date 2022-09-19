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台東處長轟「蔡英文唸完稿就走」　饒慶鈴也嘆：大家的時間被乾耗掉

▲▼蔡英文參加紀錄片「尋找神話之鳥」特映會 。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文 。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／綜合報導

台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳痛批，指台東接連2起強震，地方接到中央的指示，要進行線上會議，沒想到等了2個小時，內政部長徐國勇、行政院長蘇貞昌及總統蔡英文終於到場，但卻稿念完就直接起身離開，直言是「最冷血無意義的防災會議」，而縣長饒慶鈴也表示，「捨不得的是所有人的時間，就這樣乾耗掉了」。

台東關山17日21:41發生規模6.4地震，18日14:44台東池上再發生規模6.8地震，全台有感，中央氣象局表示，這次才是主震，而蔡英文、蘇貞昌等人陸續坐鎮災害應變中心。

不過，余明勳在臉書上指出，台東縣府團隊，包含縣長、副縣長、秘書長及所有局處首長，全都在縣府災害應變中心裡，針對台東連續2天強震、逾100次餘震的狀況，商討各種應變方案，18日傍晚6點開完會後，突然接到中央指示，被告知「蔡總統要到中央的災害應變指揮中心開會」，結果卻不知道時間，等了2個小時。

余明勳指出，等到人終於到了，中央相關部會窗口做完報告後，徐國勇指示、糾正內政部相關同仁、蘇貞昌發表一些「在我看來無關痛癢的訓示」，接著換蔡英文上場，結果照稿唸完後，3人起身離開會議，讓台東現場所有人錯愕不已。饒慶鈴則在底下留言，稱「捨不得的是所有人的時間，就這樣乾耗掉了」。

▲▼饒慶鈴留言。（圖／翻攝臉書）

▲饒慶鈴留言。（圖／翻攝臉書）

根據中央氣象局資料，台東池上18日地震規模6.8，地震深度7km，並這次才是主震，17日至今次的地震都屬於前震，推估後續不會再有更大規模的餘震。

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