蘇貞昌明早赴東部　親率徐國勇、王國材勘災

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌視察中央災害應變中心。（圖／災變中心提供）

記者陶本和／台北報導

台東關山17日晚間9點41分發生規模6.4地震，18日14點44分台東池上再發生規模6.8地震，全台有感，目前造成1死9傷。行政院長蘇貞昌晚間陪同總統蔡英文坐鎮中央災害應變中心時表示，19日上午將與內政部長徐國勇、交通部長王國材前往東部勘災。

地震災情於下午陸續傳出災情後，正在南投跑輔選行程的蔡英文立即在當地針對地震發表簡短談話，並宣布中央災害應變中心成立，而蘇貞昌也立刻動身前往災變中心視察，確認各單位的整備狀況。

在國軍方面，爲整備救災工作，第二作戰區已完成應變中心一級開設，由由花防部指揮官陳建義中將及台東指揮部指揮官黃超政少將率110員兵力及機具前往玉里地區開設前進指揮所；而陸軍司令徐衍璞上將率領專業幕僚前往東部坐鎮。

接著，爲不影響第一線救災工作，蔡英文並未第一時間就安排前往東部勘災，而是先趕回台北，在蘇貞昌陪同下視察中央災害應變中心，再次確認各單位的整備狀況，並交付四項任務。

蔡英文表示，首先調度跨部會救災資源及能力，全力投入救災工作，目前國軍和內政部特搜隊都已經趕赴現場，各縣市特搜也都準備完成，可以執行救災工作，儘管各地傳出災情，所幸玉里房屋倒塌的4位民眾都已經獲救了，大寮有通報的3位民眾也已經獲救，剛剛簡報中所提到的赤科山、六十石山的受困民眾，前者緊急搶修通道協助旅客緊急下山，後者仍在搶修道路，儘速協助民眾返家，但是令人遺憾的，在花蓮水泥廠的工人受到壓傷不幸離世，請各單位隨時保持警覺，並且做好後續應變工作。

蔡英文說，第二，針對現在餘震不斷，請衛福部針對花東地區的地方政府，進行收容所的整備，並且施行物資調度事宜，提供民眾必要協助；第三，目前仍然有地方水電供應和交通運輸受到了地震的影響，台鐵花蓮到台東的路段暫時停止，採用接駁方式運作，請經濟部、交通部等部會和地方政府協力，持續加強巡查各項關鍵基礎設施，包括公路、橋樑、水電維生管線等，針對各地災損，請各部會盡快完成調查，以最快速度回報搶修，並且儘速恢復正常運作。

蔡英文說，第四，這幾天都還可能會有餘震發生，請國人務必提高警覺，避免不必要的山區活動，確保安全。她說，根據接下來餘震的情況，請所有防救災的同仁在執行任務同時，必須注意安全，希望大家都能安全。

蘇貞昌則表示，台灣本就多颱風、地震，不過像這兩天如此頻繁重大的地震也少見，看到所有同仁、各部會都能在第一時間立刻進行相關搶救、維護工作，要表示最大的敬意和感謝，總統在公務這麼忙還趕來災害應變中心，可見國家領導人這樣的重視，明天上午他將與徐國勇、交通部長王國材等人一起前往勘災。