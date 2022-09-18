台東強震8天前就有預兆　他驚見4m大王烏賊陳屍沙灘！專家打臉

▲台東強震8天前就有徵兆，網傳「4公尺大王烏賊」擱淺是徵兆，被專家反駁。（圖／翻攝自臉書／Anton Donaldson）

記者趙蔡州／綜合報導

台東關山17日晚間發生6.4強震，最大震度6強，全台都有感。特殊的是在地震發生8天前，一隻大王烏賊屍體擱淺沙灘，照片在網路流傳並引起熱議，由於每次人們發現大王烏賊，經常不久後就會發生地震，讓不少人質疑這個大王烏賊屍體，是否為地震預兆，不過專家直言毫無因果關係。

綜合外媒報導，紐西蘭一名導遊唐納森（Anton Donaldson）9日帶遊客前往紐西蘭南島西北端的金灣（Golden Bay）時，在沙灘上發現1隻大約4公尺長、擱淺死亡的大王烏賊屍體，他依屍體的破碎程度研判，大王烏賊海中死亡後，應該漂浮了一段時間，期間觸手遭到小魚啃咬，身體則相當完整，最後被海流沖上岸。

▲日本專家曾解釋，大王烏賊與地震的發生沒有直接的因果關係。（圖／翻攝自臉書／Anton Donaldson）

由於大王烏賊通常生活在300公尺至3100公尺深海，每次出現就會被視為地震發生前的預兆，像是日本秋田縣2016年發現一隻3.22公尺長的大王烏賊屍體，結果隔天當地就發生規模3地震。日本京都2020年發現一隻3公尺長大王烏賊屍體，結果4天後在青森縣發生規模6.3地震。

這次民眾在紐西蘭發現大王烏賊屍體後，同屬環太平洋地震帶的巴布亞紐幾內亞、印尼、台灣先後發生7.6、6.1及6.4地震，讓外界不免質疑地震與大王烏賊是否有關連。不過，日本地震研究專家曾以科學的角度指出，大王烏賊與地震的發生沒有直接的因果關係。