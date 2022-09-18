台東6.8強震「威力相當於8顆原子彈」 專家籲監控「孕震帶構造」





▲918台東強震，全台各地陸續傳出災情。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

中央氣象局表示，今天下午2時44分左右台東池上發生芮氏規模6.8地震，深度7.0公里，各地最大震度落在池上6強。氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋指出，震度6.8的地震，相當於8顆原子彈的威力，強震過後，這兩天仍要留意可能出現規模6以上的餘震。

台灣東部地震研究中心主任張文彥指出，從昨天到今天，強震不斷，中央山脈斷層從鹿野到鳳林已分段破，能量已經分段釋放，預估再出現規模超過6.8的強震不太可能，但餘震強度可能仍會持續一、兩天才慢慢下來，民眾仍要留意防災。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張文彥說，昨晚台東關山發生6.4地震，氣象局地震中心一度稱「有我們不知道的構造存在」，後來推測是中央山脈斷層系統引發。他說，過去中央地質調查中心只關注破裂到地表的「活動斷層」，目前全台灣有命名的有36處，中央山脈斷層就不包括在內，凸顯地底下的孕震帶構造調查很重要，未來應密切監控關注。

張文彥也提醒災區縣市政府，隨時注意餘震狀況，避免民眾進入山區，將建築物受損進行分級，並做好受難者收容安置工作。

▲花蓮地震災情。（圖／王譯萱製）

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！