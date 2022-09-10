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四川瀘定強震各界馳援！　在陸台灣民眾和台企捐款捐物1600萬

▲▼ 台企捐款給物資給四川瀘定地震 。（圖／翻攝 新華社、川觀）

▲四川瀘定地震後，台灣各界、台商台企向災區捐款捐物資。（圖／翻攝 中新網）

記者任以芳／北京-四川報導

四川瀘定 6.8 級地震至今造成 88 人死亡，其中甘孜州瀘定縣 50 人死亡，雅安市石棉縣 38人死亡，地震還造成30人失聯、400 多人受傷。震後台灣各界立刻透過各種方式表達關切慰問，不少台商台企往災區捐贈物資，已超過365萬人民幣，換算約1600萬台幣。其中，四川甘孜藏族自治州慈善總會帳戶首筆台資企業捐贈善款，來自廣達集團達豐（重慶）電腦，捐出100萬人民幣，幫助賑災急用。

瀘定強震後，台商台企發動捐款捐物資，作為首家台資企業捐款的廣達集團全資子公司達豐（重慶）電腦有限公司震後第二天率先捐贈100萬。該公司董事長、台商黃健堂表示，「得知四川瀘定縣發生地震災情，我們非常希望盡到企業的社會責任，為瀘定縣地震救援和災後重建盡綿薄之力。」

全國台灣同胞投資企業聯誼會向四川省慈善聯合總會捐款100萬元（單位：人民幣，同下），用於支援甘孜州瀘定縣、雅安市石棉縣及周邊受災地區的緊急救援、受災民眾生活救助、救援隊伍支援以及災後重建等工作。

▲▼ 李雷廷隊長 (敬禮者)、四川省消防救援總隊成都支隊、四川瀘定縣、地震、李柔（圖／台灣旅客李柔提供）

▲四川瀘定縣強震造成88人死亡。（圖／台灣旅客李柔提供）

許多在陸台灣民眾、台企、川籍陸配和兩岸婚姻家庭也心繫災情，透過官方公佈的捐贈帳號進行捐助。其中，台企台麗農莊捐款10萬元，該企業由兩岸婚姻家庭經營。

台麗農莊負責人是「台川配」，台商詹介元與川籍妻子李璐扎根四川多年，第一時間得知瀘定強震，兩人立刻向災區捐款。

身為四川人的李璐表示，「現在企業發展受疫情影響也比較艱難，但同胞有難，我們只是做了該做的事情。加上企業扎根四川，更要在災難面前做一些力所能及的事情。」

完成捐款後，李璐透過社交媒體發出「賑災倡議書」，希望發動身邊朋友為受災地區貢獻自己的力量。至今也有不少台企、川籍陸配合兩岸婚姻家庭開展捐助。「大家能力有大小，但愛心無大小，我能感覺到大家都希望為重建家園做點自己的貢獻。」

她說，「很遺憾，我和先生還沒去過甘孜州，但透過抖音等平台，看到了許多大美甘孜州的影片，很嚮往在重建完成後親自去看看。」

四川創業台青郭弘揚8日代表亞台青海峽青年創業園向四川海外聯誼會捐款1萬元，平時忙於工作極少旅遊的他，恰巧地震前半個月，帶妻兒去瀘定縣旅遊，家人很喜歡這個地方。

郭弘揚表示，地震發生後，很多台灣朋友都很關心我們的情況，也表達對震區災情的關注。過去台灣人曾經歷「9.21」地震，對地震帶來的傷痛十分感同身受，所以非常樂意盡自己微薄的力量為救援工作出力。

▲▼ 台企捐款給物資給四川瀘定地震 。（圖／翻攝 新華社、川觀）

▲台青李柔去四川瀘定遊玩受困，獲救後自願在災區當義工。（圖／翻攝 川觀）

「台灣也許多人關注新聞，大家都覺得大陸救援工作很高效。其中還有一位台灣青年積極參與震區義工服務，大家都為這位台青感到驕傲。」郭弘揚說。

此外，四川台資企業康師傅集團成都生產基地和旺旺集團成都總廠也陸續捐贈食品、飲用水等超過100萬元的救災物資也送往受災地區。據悉，截至8日上午10時，大陸台商台企台灣民眾向地震受災地區捐款捐物總價值超過365萬元。

四川省台辦表示，將第一時間落實台胞台企愛心援助，確保各項物資盡快送達受災地區，並及時掌握台胞台企受災情況，積極協助開展抗震救災工作。

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