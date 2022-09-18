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協同作戰！盧秀燕視訊連線饒慶鈴　致電中部花東9縣市關心災情

政治中心／綜合報導

今（18）日下午14時44分台東池上發生規模6.8地震，地震深度7km，最大震度包括台東6強、花蓮6弱。花東也陸續傳出災情，而台中市長盧秀燕晚間18時05分，透過線上連線參與台東縣政府的應變會議，並表示，只要有任何需求，立刻責成台中市特搜大隊出發協助。

根據中央氣象局資料，今台東池上地震規模6.8，地震深度7km，最大震度包括台東6強、花蓮6弱、南投5弱、嘉義4級、高雄4級、台南4級、雲林4級、屏東4級、彰化4級、台中4級、苗栗4級、宜蘭4級、新竹4級、台北4級、桃園3級、澎湖3級、馬祖1級。

對於花東災情不斷傳出，盧秀燕表示，今天第一時間聯繫上花蓮縣長徐榛蔚，關懷災情，並指派特搜大隊集結，準備器材車與警備車共10輛、29員救災同仁，兩隻搜救犬，即刻出發救援。盧秀燕也表示，未來視災情若還需要人力、物力及機具，台中市府將配合增援。

除花蓮外，盧秀燕18日晚間18時05分，透過線上連線參與台東縣政府的應變會議，過程中，盧秀燕說明，已分別與花蓮縣政府、中部七縣市政府致電過，若有任何需求，立刻責成台中市特搜大隊出發協助。

饒慶鈴則表示，目前台東縣狀況平和，也已指派台東縣搜救大隊前往花蓮支援，若有需要也會向盧秀燕聯繫。

▲▼台中市長盧秀燕。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

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