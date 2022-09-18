快訊／連45震！花蓮玉里18:57地震　規模4.2

▲ 花蓮玉里大樓倒塌。（圖／記者戴上容翻攝）



記者董美琪／綜合報導

搖不停！花蓮18日18點57分發生規模4.2地震，震央在花蓮縣玉里鎮，深度12.1km，自14點44分規模6.8地震以來（包括小區域）已經連續發生45次地震。

中央氣象局測報中心主任陳國昌說，今天下午2時44分發生規模6.8地震，震央位於台東縣池上鄉才是主震，至於昨天晚上6.4地震以及原本判斷是餘震的，皆為前震。

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▼花蓮玉里鎮中山路房屋倒塌，受困母子已被救出。（圖／花蓮縣政府提供）

