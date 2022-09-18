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台東6.8主震今才到！學者：中央山脈斷層「分段破」　防規模6餘震

▲▼6.8強震，花蓮玉里房屋倒塌，小7店員出逃。（圖／翻攝記者爆料網）

▲6.8強震，花蓮玉里房屋倒塌。（圖／翻攝記者爆料網）

記者楊惠琪／台北報導

921大地震前夕，昨（17）晚21:41台東關山發生規模6.4地震，今14:44台東池上再發生規模6.8地震，中央氣象局指出，今天的6.8地震應為本次主震。氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋提醒，強震過後，這兩天仍要留意會出現規模6以上的餘震。

郭鎧紋說，今天下午出現6.8強震，昨天規模6.4的地震變成前震，這種情況並不常見，與發生在2011年日本311大地震一樣，當時也是3月9日出現規模7.3地震，誰也沒想到兩天後會有規模9.1 的311大海嘯。

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郭鎧紋說，通常主震跟餘震的規模會差0.5，最大餘震可能還會來到6.3，因此，這兩天可能還是會出現規模6以上的餘震，尤其住在台東池上、玉里、關山一帶的居民要小心防災，中央山脈近日也會落石不斷，民眾要避免前往。

台灣東部地震研究中心主任張文彥指出，從昨晚到今天，餘震頻頻，且強度未減，尤其今天下午餘震越來越強，「當時就覺得不妙，可能主震未到，沒想到主震真的今天才來」，這與2018年的花蓮大地震一樣，當年2月4日花蓮發生規模5.8的地震，當時也是餘震不斷，照理來說，餘震應該一直往下走，但隔了兩天，也就是2月6日才出現規模6.2的主震。

張文彥說，從昨天到今天，強震不斷，中央山脈斷層從鹿野到鳳林已分段破，能量已經分段釋放，預估再出現規模超過6.8的強震不太可能，但餘震強度可能仍會持續一、兩天才慢慢下來，民眾仍要留意防災。

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