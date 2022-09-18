穿這件去接小孩！　地方爸爸拿手機狂偷拍　人妻傻了：太露嗎？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者許宥孺攝）

記者朱祖儀／綜合報導

如果碰到這種狀況，你會怎麼做？一名女網友表示，近日和老公一起去接小孩，結果竟然有不認識的爸爸在一旁拿手機出來偷拍她，老公發現後氣得想去理論，她當下冷靜阻止對方，可是回家後猜想是不是因為自己的穿著，才會引來別人偷拍。不少人看到後紛紛表示「不是你的問題！」

原PO在「Dcard」發文表示，近日老公開車載她一起去幼稚園接小孩，下車後先接其中一人回到車上，不過老公卻突然指著某個爸爸，問「那個小孩的爸爸你認識嗎？」並透露對方剛剛拿出手機偷拍她，但她平時很少跟其他家長聊天，根本不認識對方，當下沒有想太多，隨後又跑到幼稚園門口接另一個孩子。

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▲老公在車上發現有人偷拍。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO回到車上後，和老公一起確認行車紀錄器的內容，發現那名爸爸一下摩托車就開始拿手機偷拍，且她回到車上後，對方的眼神也一直緊跟著，「很確定他是拍我不是要拍小孩，是因為他拍完我手機就收著，等小孩出來的時候也沒有拿手機」。

老公見狀氣得要去找那名爸爸理論，但原PO冷靜思考後阻止對方，因為除非報警，否則沒有權力查看對方的手機，且對方拍攝的角度應該不是拍不雅照，警察看了也沒有辦法定罪，如果鬧得太難看，還會影響到小孩載幼稚園的狀況，當下除了那名爸爸，對方的阿嬤和小孩也都在，很擔心會影響到雙方的小孩，或是遭到報復。

原PO最後決定先和園長通報這個情況，希望幼稚園可以多留意那名爸爸，她也慶幸小孩和對方的孩子在不同班，只是回到家後，仍不知道該怎麼做比較好。她也說自己當下穿的是運動休閒風的連身裙，並沒有露出惹人遐想的部位，但仍不確定是否穿得太露，才會引來別人偷拍。

▲原PO不確定是不是自己穿太露。（圖／翻攝自Dcard）

不少人看到後紛紛表示，「我覺得要當面講欸，而且正面正當的直接找對方理論，是能給小孩最好的榜樣」、「請老公跟對方講，就說有私事要講，先讓兩個人去遠一點的地方溝通」、「是偷拍的人不好，不是妳的錯，真的不需要檢討自己的穿著」、「我覺得妳很理性處理很ok，不過就是要持續注意，真的不ok就一定要報警」、「該丟臉的是他不是你，當場抓他、大聲斥責並要求檢查手機刪照，才能嚇阻對方偷拍別人也拿他沒轍的風氣」。