「新北發大財」口號掀討論　林佳龍：我很敬佩韓國瑜

▲林佳龍18日出席「12戰區立委行程 中和區競總成立大會」。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍昨到淡水參加活動，致詞時說出「貨出去、人進來，新北發大財」，還指自己是說真的，而「過去有一個說高雄是空的」，引起討論，有人諷林學高雄前市長韓國瑜。對此，林佳龍表示今（18日）表示，他很敬佩韓國瑜，同樣事情，用簡單有力口號讓大家容易聽懂；至於有人指上述說法是前台中市交通局長王義川提出的點子，林佳龍則替王做澄清。

針對「貨出去、人進來，新北發大財」說法引發討論，林佳龍18日上午受訪時表示，過去他擔任交通部長、台中市長時都有推動「海空雙港 客貨聯運」計畫，昨天在淡水，前面是台北港，另一邊是桃園國際機場跟航空城，所以提出「海空雙港」計畫，全稱是「貨從雙港出，客從雙港入，新北產業經濟大發展」。

林佳龍強調，這計畫是有政策的內涵，並非只有一句政策口號。新北應該面向國際，要善用海空雙港，而客運、貨運要能整合人流跟物流，也因為大家對這些名詞有興趣，引起討論，呼籲可以多注意他的交通產業政策，所以他才說過去高雄講的是空的，而他講的是已經在做的。

媒體追問，你說你比韓國瑜早提出來，但為何當時沒有宣傳起來？另有人質疑是否為王義川近期有再次建議？林佳龍說，「我們是做實事，我們不是講空話，沒有形成熱潮，我們自己也是要去檢討」，他現在就是要多跟社會宣傳。

「這件事情，我也必須要很敬佩韓國瑜。」林佳龍說，韓用的口號簡單有力，同樣講一樣的事情，用「貨出去，人進來，發大財」，大家就容易聽懂，但韓只說未做，而他是已經在做，且有政策內容，形成話題有助於大家討論。

林佳龍指出，平常在內部討論，就是就政策的討論，王義川有參與，但沒有建議要刻意在什麼地方講什麼話，而是在那個脈絡裡，彼此很自然地講到交通跟產業，才會以「貨從雙港出，客從雙港入」，簡稱「貨出去，人進來」。