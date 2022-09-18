6.4強震全台有感　民進黨參選人竟笑喊「這是翻轉的徵兆嗎？」

▲台東6.4強震全台有感，店家物品散落一地。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者皮心瑀／綜合報導

台東縣17日晚間9時42分發生規模6.4強震，全台有感，各地皆有災情傳出，不過，民進黨屏東市長參選人李清聖當下卻在臉書稱「這是翻轉屏東市的徵兆嗎？」還附上笑臉，引來不少民眾批評，對此，李清聖隨即刪文，並強調小編的發文有所不妥，未來會以更嚴格的標準要求自己和所有競選團隊，在此深深的和大家道歉。

昨晚強震位於震央的台東傳出大小災情，包括池上有68年歷史的文化資產「萬安磚窯廠」磚牆崩落、關山碾米廠倒塌、寶華大橋因安全疑慮封閉中，而屏東市也傳出有大型社區的地下室管線破裂、大樓磁磚脫落等狀況。

然而，李清聖臉書第一時間卻寫下，「屏東鄉親沒事吧？這是翻轉屏東市的徵兆嗎」，惹來爭議。事實上，在地震之前，李清聖才舉行首次募款餐會，包括行政院長蘇貞昌及屏東縣長潘孟安、前縣長曹啟鴻及屏東縣長參選人周春米都到場站台。

面對批評，李清聖刪文並致歉，表示「阿聖也得知小編團隊剛剛的發文有所不妥，小編也已經表達歉意。小編屬於阿聖團隊的一部分，我們不會切割任何人，因此阿聖要在這裡和所有被貼文冒犯的朋友道歉；未來我會以更嚴格的標準要求自己和所有競選團隊，在此深深的和大家道歉，也祈願各位朋友平安。」

另外，李清聖的小編也在留言說明，「各位朋友抱歉，我們不該讓天災跟政治牽扯在一起，雖然發文沒有惡意，但還是造成部分人的不舒服。在此我們期盼鄉親們都平安，往後發文會再更加警慎，感謝鄉親們的建議，非常抱歉！」

▲民進黨屏東市長參選人李清聖發文道歉。（圖／翻攝臉書）