別再將年輕人當「可帶風向對象」　黃珊珊用「18歲公民權複決」催票

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

年底九合一大選倒數69天，首都台北市長選戰激烈，民進黨台北市長參選人陳時中陣營坦言，內部民調雖領先2位對手，但無黨籍台北市長參選人黃珊珊的年輕族群支持度最高，必須盡快衝刺。面對自己在綠營的年輕支持度最高，黃珊珊表示，年輕人擁有獨立判斷能力，政治人物不該再將年輕族群當成可帶風向的對象。

針對各家民調、綠營內部民調都顯示，黃珊珊在年輕族群支持度最高，黃珊珊18日上午出席北市牛肉麵國際大賞時回應，大家一直以為年輕人會受到帶風向影響，但其實他們的資訊來源非常豐富，不會盡信一家媒體或報導，且還會到處找資料，就算在網路上看到攻擊言論，也有獨立思考能力。

黃珊珊提及，自己的小孩也20歲，這個世代的年輕人比以前資訊要豐富，過去會受到1、2篇報導影響，但現在年輕人會去蒐集不同立場，且保持非常開放的吸收能力、獨立判斷能力，「有時候比一些大人還要厲害。」政治人物不要再將年輕人當成可以帶風向的對象，要提供完整的未來，告訴對方「我會將他帶到哪裡」，所以「不要小看年輕人」。

媒體追問，年輕人向來是最不喜歡投票族群，要如何將年輕票源催出來？黃珊珊說，大家都忘記了，此次投票還有一個很重要的事情，也就是18歲公民權修憲複決案；她於2016年參選立委時，就將18歲公民權作為政見，近幾年也在立院成為共識，沒有藍綠色彩問題。

黃珊珊強調，18歲公民權是此次投票非常重要的事情，倘若沒有過關，會是一件嚴重的事，所以對於「如何催出年輕人投票率」，就是要大肆宣傳18歲公民權的重要性，本來就希望公民踴躍參與投票，也相信年輕人更在意18歲公民權。