不滿住家被判違建將拆除…新店夫妻陳屍家中！新北市府回應了

▲▼新店17日傳出夫妻雙屍命案。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市新店區昨驚爆夫妻雙屍命案！71歲范姓男子與其66歲黃姓妻子昨中午被發現雙雙陳屍家中，警消破門時已死亡多時、全身僵硬，初步排除他殺可能，而家屬難過透露，2人住處近日遭農業局判定違建，2人疑心生不滿才走上絕路，詳情事發原因仍待釐清，對此，新北市府回應了。

黃女妹妹昨日中午12時許到姊姊新店家中探望，她一開門就驚見姊姊與姊夫陳屍客廳，他們全身僵硬、死亡多時，黃女妹妹悲痛不已，趕緊通報警消，轄區派出所員警獲報後到場，立刻封鎖現場進行調查。



警方表示，兩人已死亡超過12小時，初步排除外力介入可能，據了解，家屬難過透露，該住處近日遭農業局判定為違建，拆除大隊也有行文2人要求自行拆除，姊姊和姐姊夫多次申請緩拆及訴願都未能如願，疑似心生不滿才會走上絕路，確切案發原因則仍須釐清。

新北市府作出回應，有關新店區一案，經查該地門牌建物長期占用「市府所有」農地因，占用人占用多年，現場有水泥建物及瀝青鋪面，該建物無稅籍資料，也非建管前興建建物，故非屬合法建物經輔導後，遲未能改善合法。

再經新北市農業局認定，現況未依法作農業使用後，地政局於今年8月19日依區域計畫法裁罰6萬元，並移由違章拆除大隊於9月1日認定屬D類既存違建(公有地專案)，屋主黃女於9月13日提起訴願後，經拆除隊電話聯繫向其說明該案屬既存違建，依規定拍照列管。