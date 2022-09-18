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台東地牛翻身全台有感　台南釣蝦客驚呼首次在地震中釣蝦太驚奇！

▲台東17日晚上9時41分許發生規模6.4極淺層強震，全台有感，台南善化區的一處釣蝦池，因地震告成整座水池的水被強烈晃動，水都湧濺出來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台東17日晚上9時41分許發生規模6.4極淺層強震，全台有感，台南善化區的一處釣蝦池，因地震告成整座水池的水被強烈晃動，水都湧濺出來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台東17日晚上9時41分許發生規模6.4極淺層強震，全台有感，台南善化區的一處釣蝦池，因地震告成整座水池的水被強烈晃動，水都湧濺出來，釣客雖受到驚嚇，但沒有競相奔逃，業者表示，這是開釣蝦場以來，首次見到虳蝦池有這麼大的波浪！

▲台東17日晚上9時41分許發生規模6.4極淺層強震，全台有感，台南善化區的一處釣蝦池，因地震告成整座水池的水被強烈晃動，水都湧濺出來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台東17日晚上9時41分許發生規模6.4極淺層強震，台南就有網友拍攝到地震當下的畫面，池水因為地震搖晃掀起波浪，被網友戲稱「釣池變海釣」。

▲台東17日晚上9時41分許發生規模6.4極淺層強震，全台有感，台南善化區的一處釣蝦池，因地震告成整座水池的水被強烈晃動，水都湧濺出來。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台東17日晚上9時41分許發生規模6.4極淺層強震，全台有感，台南善化區的一處釣蝦池，因地震告成整座水池的水被強烈晃動，水都湧濺出來。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台東17日晚上9時41分許發生規模6.4極淺層強震，全台有感，台南善化區的一處釣蝦池，因地震告成整座水池的水被強烈晃動，水都湧濺出來。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台東17日晚上9時41分許發生規模6.4極淺層強震，全台有感，台南善化區的一處釣蝦池，因地震告成整座水池的水被強烈晃動，水都湧濺出來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

位在台南市善化區建國路的一處釣蝦場，也一樣遇到罕見的釣蝦池劇烈搖晃的現象，業者鄭勝隆指出，地震發生當下，整個釣蝦的水因地震而搖晃，這是他經營釣蝦場以來，首見到這麼大的波浪，蝦子因恐慌逃命而不就餌，到處亂竄，釣蝦池中波浪太大，都快溢出外，他雖感到驚嚇，但他的釣蝦場是鋼骨結構，有經過合法申請，結構安全上沒有問題，他有信心，釣客也有信心，所以沒有發生驚慌奔逃的情事。

▲台東17日晚上9時41分許發生規模6.4極淺層強震，全台有感，台南善化區的一處釣蝦池，因地震告成整座水池的水被強烈晃動，水都湧濺出來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

17日晚上有來釣蝦，18日來參加該釣蝦場舉辦的「釣蝦比賽」的釣客也說，第一次在釣蝦中遇到地震，看到水池的水左右搖晃，水都湧上來感到驚嚇，大家都往後退，第一次在地震中釣蝦，感到神奇，蝦子也在水面亂跳不吃餌，雖影響他們釣蝦的成果，這真的是很難得的經驗。

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