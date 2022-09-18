「秒潮神器」1.2萬轉速嫌不夠力！賣家收退貨見Q毛　消保官說話了

▲▼ 消費者阿昇（化名）發現，他從台灣購物網站上購買按摩棒（左）和大陸賣場（右）長按摩棒一樣。（圖／賣場網頁）

記者戴上容／新北報導

新北市1名男子阿昇（化名）今年8月在某購物網站上購買「極樂天使AV棒二代」按摩棒，廣告上寫是「秒朝神器」且有1萬2000轉速，讓阿昇相當期待，未料，實際取貨後，卻發現這按摩棒和他以前使用過的8000轉差不多，阿昇感覺被騙，向賣家告知這有瑕疵，並且要求檢驗證明；賣家收到退貨發現上頭有根Q毛以及不明油漬，認定「已使用過」不給退費，雙方鬧上消保單位。

據了解，這個「極樂天使」AV棒二代廣告中宣稱是「秒潮神器」，不僅頭部有強大扭力、多達64種玩法，更與日本AV片場同款，每分鐘高達1萬2000次轉速，但產品製造疑似是來自於中國且未附上台灣檢驗標章。

▲ 阿昇今年8月在某購物網站上購買「極樂天使AV棒二代」按摩棒，廣告上寫是「秒朝神器」且有1萬2000轉速。（圖／記者戴上容翻攝）

消費者阿昇今年8月中，於購物網站上的某情趣用品賣場，購買「極樂天使」AV棒二代成人用品，按摩棒加上潤滑液總共1000多元，當他滿懷期待打開後，卻發現這個號稱每分鐘1萬2000次轉速的秒潮神器，跟以前家中的舊的8000轉按摩棒差不多，向商家要求中華民國商品檢驗驗報告，但賣家無法提供，阿昇憤而以廣告不實要求退貨。

▲▼阿昇（化名）發現中國賣場商品和台灣購物網站上的一樣。（圖／記者戴上容翻攝）

賣家收到阿昇退貨貨品後，發現包裝已經拆開，按摩棒上有不明油漬，就連按摩棒頭套都還找到Q毛，根本不像「沒使用過」，因此拒絕對方退款。另對於阿昇所說，他感到轉速不足，賣家也說：「不能依你一個人(體感)當標準」，「你覺得不足，但其他消費者認為足夠了」，主觀問題無須繼續討論下去。

對此，阿昇相當憤怒，拿出和賣場一樣的中國賣場商品以及負評，佐證自己所言不假，並說馬力不足產品是事實，賣家商品有瑕疵在先，另一方面，阿昇對於包裝上有油漬與頭套上沾覆Q毛這部分有待確認，但把轉速稱作是他自己體感問題深表不滿，認為這說法根本是在惡意刁難，因此一狀告上消保官。

新北市主任消保官王治宇表示，消費者主張欠缺商品保證的品質，希望店家可以拿檢驗報告來佐證有1萬2000轉，但賣家商品可能是在中國淘寶上買的，也非製造商提不出資料，即使接受退貨也要消費者恢復原狀，卻又卡在疑似使用過，這部分牽涉到「事實認定」問題，兩方可透過公正第三方如各地消保機構來調解達到共識。

另，消費者買情趣用品認為轉速不足，可以主張通訊交易解除權，中間卻也有解除權有合理例外情事，譬如，已經拆封的個人衛生用品，業者是可以不接受這項解除權的。