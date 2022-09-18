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兩樣情！拜登搭總統專車參加女王國葬　德仁天皇只能搭巴士

▲▼德仁天皇夫婦,拜登夫婦。（圖／路透）

▲德仁天皇夫婦與拜登夫婦皆已抵達倫敦。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

英國女王伊莉莎白二世的國葬儀式19日將於西敏寺正式舉行，包含美國總統拜登夫婦、日本德仁天皇夫婦在內，各國元首與政要也已陸續抵達倫敦。然而此次因為英方安排，大多數的貴賓不可使用個人座車，只能搭乘英國安排的巴士入場。不過由於拜登身分特殊，將搭乘自己的專車「野獸」，但德仁天皇只能和其他人一起搭巴士。

根據《每日郵報》報導，拜登和夫人吉兒17日晚間10時搭乘空軍一號抵達倫敦斯坦斯特德機場，隨後被目擊搭上美國總統官方座車「野獸」（The Beast）。野獸是一輛價值150萬美元的凱迪拉克轎車，配有夜視鏡、催淚瓦斯發射器和厚達8英寸（約20公分）的裝甲。

由於女王國葬將聚集來自世界各地的政要，上百名元首恐擠爆西敏寺周遭，因此英方規定各國領袖須在特定地點集合後乘巴士前往西敏寺，不得搭乘私人公務車，同時也強調，所有巴士都會受到「嚴格保護」。但由於歷任美國總統都有遭到刺殺或是刺殺未遂的事件發生，拜登身分特殊，預計將獲得特別待遇。

先前曾經傳出日本天皇也能搭乘自己的專車入場，然根據《政客》報導，德仁天皇和雅子皇后將會和其他世界政要一同搭巴士參加葬禮。而比利時國王菲利普夫婦、西班牙國王菲利普六世夫婦以及瑞典國王卡爾十六世古斯塔夫婦等也都將搭乘巴士入場。

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